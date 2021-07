fabio-fazio-riempito-di-insulti:-l’intervento-a-gamba-tesa-del-presentatore-tv

Dopo le varie critiche sul guadagno di Fabio Fazio arriva anche il commento del collega Maurizio Costanzo.

Il conduttore e produttore di Che tempo che fa, Fabio Fazio, è entrato al centro di polemiche e discussioni in merito all’incasso della società Officina. Quest’ultima si occupa della produzione del format in onda da anni su Rai3 ed è guidata dallo stesso Fazio.

Nell’ultimo periodo si è registrato un guadagno che risulta essere triplicato rispetto a quello stabilmente percepito. Il fatturato dell’ultimo anno sembrerebbe essere pari a 11,05 milioni di ricavi. A parlarne qualche tempo fa, sollevando tutta la questione, fu proprio la testata de Il Sole 24 ore. Il giornale sostiene siano tutti denari provenienti dalla grande fabbrica Rai, deduzione ovvia dato che la rete televisiva è l’unica cliente della Officina di Fazio.

Arriva Maurizio Costanzo in difesa di Fazio

Dopo i vari commenti divulgati nel corso dell’ultimo periodo, ad esprime la sua opinione arriva anche Maurizio Costanzo. Il collega e conduttore della rete rivale Mediaset, si è schierato sorprendentemente dalla parte di Fazio, andando decisamente controcorrente rispetto al giudizio comunemente espresso nei giorni passati.

Maurizio Costanzo infatti afferma che coloro che criticano il conduttore Rai, Fabio Fazio, lo fanno solo per antipatia nei suoi confronti e non per dei motivi oggettivamente riscontrabili sul format o sul suo lavoro. D’altronde l’impegno che c’è dietro Che tempo che fa, compresa la collaborazione tra Fazio e Luciana Litizzetto, non dovrebbe essere argomento di discussione e tanto meno non dovrebbe essere un argomento di critiche nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti.

I due conduttori di Rai3, che si dividono in ogni puntata il palco di Che tempo che fa, formerebbero una coppia strepitosa, sempre a detta di Maurizio Costanzo. È proprio la collaborazione tra i due a favorire la vera forza trainante del programma in cui non mancano momenti di divertimento e complicità nonostante si affrontino a volte tematiche abbastanza rilevanti.

La questione al momento è: dopo l’intervento di Maurizio Costanzo a favore di Fabio Fazio ci saranno altre dichiarazioni e schieramenti dalla parte del conduttore Rai? Oppure continueranno ancora tutti ad attaccare Fazio per i suoi guadagni?