Fabio Fazio: tagliato fuori dal programma | Lo sgambetto di Flavio Insinna

Fabio Fazio è un presentatore di punta della Rai che da anni conduce con successo Che tempo che fa. Molto amato dal pubblico per la sua ironia ora si è trovato escluso da un programma prestigioso. Che cosa è successo? Chi è stato a prendere il suo posto?

In tv tutti conoscono il mite Fabio Fazio, storico presentatore di tanti programmi che ci hanno tenuto compagnia in questi anni. Lui si è sempre distinto per il suo tocco leggero e mai invadente con cui per esempio conduce le interviste a Che tempo che fa.

Insieme alla simpaticissima comica Luciana Littizzetto continua a fare ottimi ascolti. Nell’ultima puntata di sabato scorso ha ospitato Andriy Shevchenko, grandissimo attaccante che ha vinto tanti premi e trofei. In trasmissione lo sportivo ha presentato la sua autobiografia. Ci sono stati poi anche i genitori di Giulio Regeni, il professor Roberto Burioni e lo scrittore olandese Benjamìn Labatut.

Ultimamente aveva messo gli occhi su un programma, ma un collega gliel’ha soffiato. Di chi si tratta? Che cos’è successo?

Il Pranzo è servito negli anni

Il programma in questione è Il Pranzo è servito, un game show che debuttò nel lontano 1982 su Canale 5. Al timone, fino al 1990 c’era Corrado, anche lui storico presentatore. La scenografia includeva una tovaglia a quadri bianchi e blu con una ruota a forma di piatto. Due concorrenti affrontavano diverse prove e quiz per finire le cinque portate classiche del pranzo sul tabellone.

Si tratta di una trasmissione di notevole successo andata avanti per 8 edizioni e che purtroppo a un certo punto risentì della mancanza di Corrado che dovette assentarsi per una malattia ai polmoni. Il Pranzo è servito continuò ancora per un po’ con Lippi e Mengacci, poi nel giugno del 1993 venne chiuso.

Svelato il nuovo conduttore: la delusione di Fazio Fazio

Ora la Rai ha deciso di riportarlo in vita dal prossimo 28 giugno trasmettendolo dopo l’edizione delle 13.30 del tg della prima rete, dopodiché andranno in onda alcune fiction ed Estate in diretta. Fazio aveva espresso interesse per questa trasmissione in passato e si pensava che sarebbe stato scelto lui, ma non è stato così.

I vertici hanno deciso per Flavio Insinna, affermato showman che attualmente presenta L’eredità. “Il dispetto a Fabio Fazio voleva farlo lui” ha commentato il comico, pronto per guidare lo show che avrà un format moderno che però non manca di guardare anche al passato.

