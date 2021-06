Fabio Fulco è diventato papà, Veronica ha partorito: il curioso annuncio

Fabio Fulco, 50 anni, è diventato papà per la prima volta. La sua compagna, Veronica Papa, che è più giovane di lui di 25 anni, ha partorito nelle scorse ore. L’annuncio lo ha dato lo stesso Fulco con un curioso post social, in cui ha ritratto una statua che mostra una persona che tiene tra le braccia un bebè. “Oggi é il giorno più bello della mia vita!”, ha scritto l’interprete napoletano. Non una parola di più, ma tanto è bastato per far capire che la creatura portata in grembo dalla sua fidanzata è nata.

Fulco e Veronica sono diventati genitori di una bimba: per il momento non è stato svelato il nome. Quel che si sa è che porterà il nome di una santa. Tale scelta l’ha spiegata il medesimo attore campano in una recente intervista, raccontando che sia lui sia la Papa sono guidati da una profonda fede. Per tale motivo hanno deciso di dare alla loro figlia il nome di una figura religiosa.

La coppia è sbocciata circa tre anni fa. I due si sono conosciuti ad un concorso di bellezza e la differenza d’età ha inizialmente frenato Fabio. Veronica, però, gli ha fatto cambiare idea velocemente, mostrandosi matura e facendo cadere ogni tipo di barriera e pregiudizio. Missione compiuta, tanto che ha messo su famiglia con l’attore. Non solo: la modella è stata in grado pure di guarire le profonde ferite d’amore di Fabio; ferite che si è a lungo leccato dopo il naufragio della love story con Cristina Chiabotto.

Fulco, quando la relazione andò in frantumi (fu l’ex Miss Italia a scrivere la parola fine sulla storia), attraversò un periodo difficile, come raccontò in alcune interviste. Vide i suoi sogni di metter su famiglia e di convolare a nozze svanire dopo un lunghissimo fidanzamento. Arrivò persino a mettere in discussione il concetto di amore, temendo che la intensa amarezza provata non gli avrebbe più permesso di innamorarsi. Poi è arrivata la Papa a fargli cambiare idea e a renderlo padre. Anzi, a renderlo “l’uomo più felice del mondo”.