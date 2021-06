Fabio Fulco papà a 50 anni, è nata la figlia dell’attore e di Veronica Papa: l’emozionante messaggio

Fabio Fulco è diventato papà. L’attore ha dato l’annuncio, sebbene in modo sibillino, su Instagram. Nei giorni scorsi, la sua compagna, l’imprenditrice e modella Veronica Papa ha spiegato che ormai mancavano pochissimi giorni al parto e aveva condiviso su Instagram alcune riflessioni sulla gravidanza. In queste ore, la primogenita della coppia – 50 anni lui e 26 lei – è venuta alla luce.

L’annuncio di Fabio Fulco

Poche e dirette parole per annunciare a tutti la sua gioia. Fabio Fulco ha spiegato in un post su Instagram: “Oggi è il giorno più bello della mia vita!“. Così, sono piovuti i messaggi di auguri e congratulazioni per lui e la neomamma. Ad accompagnare il breve messaggio, la statua di una donna con un bambino, che potrebbe rappresentare Santa Madre Teresa di Calcutta con Gesù. Nei giorni scorsi, Veronica Papa ha raccontato le emozioni provate nel corso della gravidanza:

“Mancano pochi giorni alla nascita della piccola e posso dire che questa gravidanza è stata magica. Sono stati mesi incredibili, dove ho riso tanto e pianto tanto. Sono stata bene sia psicologicamente che fisicamente. Mi sono sentita felice. Sì, felice per davvero. Quando ho fatto il test, già sentivo questa vita dentro di me e soprattutto quando ho iniziato a sentirla muovere si è instaurata una connessione così profonda, così forte, che sono sicura non dimenticherò mai. Non sappiamo ancora come sarà la vita in tre, ma siamo già sicuri di una cosa… abbiamo bisogno proprio di te per completare la nostra famiglia“.

Dove è nata la bambina e come si chiama

Lo scorso maggio, l’attore ha rilasciato un’intervista a DiPiù nella quale ha svelato dove sarebbe nata la piccola e qualche dettaglio in più sul nome scelto per lei: “Mia figlia nascerà al Fatebenefratelli di Napoli, dove ho appena preso casa. Dopo tanti anni a Roma torno a vivere nella mia città, nel quartiere Posillipo. Voglio che mia figlia cresca dove sono le miei radici. Mia figlia si chiamerà come una santa alla quale Veronica e io siamo devoti“. Che il nome prescelto sia Teresa? Al momento non è dato saperlo. Dopo quel breve messaggio, Fabio Fulco e Veronica Papa non sono più intervenuti sui social.

L’amore tra Fabio Fulco e Veronica Papa

Fabio Fulco e Veronica Papa si sono conosciuti nel 2019. L’attore era reduce dalla burrascosa rottura con Cristina Chiabotto, la donna che pensava di sposare e con la quale intendeva mettere su famiglia. Dopo la fine della relazione con l’ex Miss Italia, ha provato una forte delusione che lo ha quasi portato a non credere più nell’amore. Poi ha conosciuto Veronica Papa e tutto è cambiato. Di lei ha detto al settimanale Chi: