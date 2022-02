fabio-fulco-sull’ex-cristina-chiabotto-per-la-prima-volta-dice:-“ormai-ho-…”

Fabio Fulco lo conosciamo per essere uno degli attori più importanti e più amati del nostro paese. Lo abbiamo visto protagonista in diversi film e serie televisive di grande successo. Ad ogni modo, in questi anni è stato parecchio al centro del gossip anche per via della sua vita sentimentale. E’ di dominio pubblico il fatto che abbia vissuto un’intensa e passionale storia d’amore con Cristina Chiabotto e insieme sono state una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. La loro relazione è andata avanti per oltre 10 anni, poi improvvisamente qualcosa si è rotto.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo

Pare che addirittura i due fossero pronti per il matrimonio ed a mettere su famiglia. Ma cosa è accaduto poi, improvvisamente? Sembrerebbe che la rottura sia arrivata per mano della stessa Cristina, accettata seppur con amarezza dal suo compagno che in diverse occasioni ha attaccato l’ex fidanzata. E’ stato proprio in una delle ultime interviste che l’attore parlando di Cristina l’ha definita immatura. Fabio avrebbe anche dato a Cristina la colpa di aver “perso del tempo”.

La rottura e la sofferenza dell’attore

I due sono stati insieme 12 anni, poi improvvisamente il progetto di vita che avevano fatto insieme è sfumato e questo Fabio lo ha dovuto accettare seppur a malincuore. Ad oggi, i due non hanno alcun tipo di rapporto. “Ormai ho dimenticato tutto e sono così felice da vivere solo il presente e il futuro”. Queste le parole dichiarate dal noto attore nel corso di un’intervista rilasciata proprio recentemente alla rivista Nuovo tv. Effettivamente entrambi hanno cambiato totalmente vita.

La nuova vita di Fabio Fulco

L’attore da diversi anni è legato a Veronica, una modella di 26 anni che ha reso Fabio papà di una bambina di nome Agnes nata proprio lo scorso anno. L’attore ha confessato che la sua vita è ovviamente cambiata da quando è diventato papà, seppur all’età di 50 anni. Fabio ha confessato la volontà di voler allargare la famiglia, ma a quanto pare prima vuole sposare la sua compagna. Una volta terminata la pandemia, i due infatti si sposeranno nella chiesa di San Biagio di Matea. “Guardiamo nella stessa direzione, pensiamo le stesse cose, è la persona perfetta per me e l’ho incontrata proprio quando avevo perso la speranza di essere felice. E, invece, il Signore mi ha protetto, mettendola sulla mia strada”. Queste le parole di Fabio parlando della sua dolce metà.