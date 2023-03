Fábio Jr., Kiko Zambianchi e teatro são atrações do fim de semana na região; confira programação

Eventos acontecem de sexta-feira (24) a domingo (26). Com shows de Fábio Jr., Roberta Campos, Kiko Zambianchi, Fernanda Takai e apresentações de teatro; a programação para o fim de semana chega com diversas opções de lazer para moradores das cidades do Vale do Paraíba e região.

Veja a agenda completa:

Fábio Jr. se apresenta neste sábado (10)

Fábio Jr. em São José dos Campos

O cantor Fábio Jr. chega a São José dos Campos para um show especial com seus maiores sucessos. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet.

Data: sábado (25)

Local: Farma Conde Arena

Horário: 21h

Entrada: a partir de R$ 80

Kiko Zambianchi

Roberta Campos e Kiko Zambianchi em São José dos Campos

Os cantores Roberta Campos e Kiko Zambianchi também se apresentam em São José dos Campos neste sábado (25). A entrada é gratuita.

Data: sábado (25)

Local: Teatro do Sesi

Horário: 20h

Entrada: gratuita

Orquestra Joseense

Orquestra Joseense

A orquestra faz parte do programa de formação artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos. Ela é formada por músicos educadores e bolsistas da cidade. Neste sábado (25) se apresentam de graça no Teatro Municipal, na Rua Rubião Júnior.

Data: sábado (25)

Local: Teatro Municipal

Horário: 20h

Entrada: gratuita

Fernanda Takai

Fernanda Takai em Taubaté

A cantora Fernanda Takai comemora 15 anos de carreira solo, depois de liderar o grupo Pato Fu. O show deste sábado (25) em Taubaté reúne músicas inéditas, regravações, músicas em português, inglês e japonês. Os ingressos podem ser comprados no site.

Data: sábado (25)

Local: Sesc

Horário: 20h

Entrada: a partir de R$ 40

Balé da Cidade de Taubaté

Balé da Cidade em Taubaté

Outra opção em Taubaté, de graça, é um espetáculo do ‘Balé da Cidade’, em homenagem às mulheres. Essa apresentação tem participação de bailarinas da Fego Camargo e de outras escolas de dança da região. A recomendação é chegar com uma hora de antecedência.

Data: sábado (25)

Local: Teatro Metrópole

Horário: 20h

Entrada: gratuita

Banda Análise em Caçapava

Para quem curte Legião Urbana, amanhã tem Banda Análise, em um bar em Caçapava, fazendo tributo à banda de Renato Russo.

Data: sábado (25)

Local: Rua Marquês Herval, 295

Horário: 19h

Entrada: R$ 15

Peça ‘Rainha do Ester’ em São José dos Campos

No teatro tem “Rainha Ester”, em São José dos Campos. A peça é protagonizada por Myrian Rios e marca os 47 anos de carreira da atriz. Os ingressos podem ser comprados pela internet.

Data: sábado (25)

Local: Teatro Colinas

Horário: 21h

Entrada: R$ 40

Peça “Nau Frágil” em São José dos Campos e Jacareí

Tem dobradinha da peça “Nau Frágil” em São José dos Campos e Jacareí. Serão duas apresentações gratuitas. O espetáculo conta a história do único sobrevivente de um naufrágio que vive isolado em uma ilha remota por muitos anos até que se depara com outro sobrevivente de um naufrágio que, sem memória, adota o nome de Sexta-Feira. Mas a chegada do novato põe em xeque as certezas do personagem que acreditava poder controlar a ilha. Eles misturam humor e poesia.

Data: sábado (25) em São José e domingo (26) em Jacareí.

Local: Centro de Artes Cênicas Walmor Chagas, em São José; Teatro Ariano Suassuna, em Jacareí

Horário: sábado às 20h30 e domingo às 20h

Entrada: gratuita

