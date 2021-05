Fabio Testi è fidanzato con una sessuologa di 34 anni: “Dopo una visita siamo andati oltre”

Fabio Testi, 80 anni ad agosto, ha nuova nuova compagna, una dottoressa 34enne specializzata in sessuologia. Raggiunto dal settimanale Nuovo, l’attore ha raccontato com’è nato il feeling tra di loro, spiegando che galeotta fu una proprio visita medica. “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia”, ha raccontato sulle pagine della rivista, “sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro”. La domanda su come si sia evoluta la frequentazione tra loro è sorta spontanea: “Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”, ha scherzato Testi.

Gli amori di Fabio Testi

Il sex simbol degli anni Settanta ha notoriamente una passione per le donne più giovani di lui. Non è la prima volta infatti che l’attore ha una storia d’amore in cui l’età non fa la differenza. Nel 2019 era stato innamorato di Lisa AgnLisa Avdfbgbelli, violinista veronese di 30 anni, lontana dalle luci dei riflettori. La loro frequentazione finì qualche mese dopo. Negli anni ’70 ha avuto diverse storie con dive come Ursula Andress e Charlotte Rampling, per poi sposare la stilista spagnola Lola Navarro, dalla quale sono nati i figli Thomas, Trini e Fabio Jr. Nel 2015 le seconde nozze a Capri con la gallerista Antonella Liguori. Ci fu un legame con l’attrice e regista Edwige Fenech che gli attribuì la paternità di uno dei suoi figli, poi smentita. La relazione con Anita Ekberg generò parecchio chiacchiericcio per via di una gaffe di Paola Perego che nel corso di una puntata di Parliamone Sabato, con un discutibile dibattito su “i motivi per fidanzarsi con una donna dell’est”, che gli costò le accuse di maschilismo e razzismo, fino alla decisione della Rai di cancellare il programma.

Fabio Testi lontano dalla tv

Alla soglia degli 80 anni, l’attore avrebbe deciso di godersi una vita più ritirata, almeno per il momento. La sua ultima apparizione in tv risale al Grande Fratello Vip, nel 2020, l’edizione vinta Paola Di Benedetto, che tra l’altro provò a baciare, smarcandosi dalle accuse: “Non era un bacio casto? Diciamo che era un bacio onesto, un istinto, un abitudine”. Da allora ha preferito dedicarsi alla sua tenuta di campagna e al momento non sembra avere alcun progetto di tornare in tv.