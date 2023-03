Fábrica de colchões pega fogo em Levy Gasparian; veja vídeo

Galpão fica no bairro Fonseca Almeida. Corpo de Bombeiros atuou no local desde as 5h30 desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido. Fábrica de colchão pega fogo em Levy Gasparian

Uma fábrica de colchões foi atingida por um incêndio em Levy Gasparian (RJ) na manhã desta quarta-feira (29). O galpão fica no bairro Fonseca Almeida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas por volta de 5h30. Após quase 12h de incêndio, às 17h05, o fogo foi controlado. Ninguém ficou ferido.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber uma grande coluna de fumaça preta saindo da fábrica (veja vídeo acima).

Ainda de acordo com a corporação, bombeiros de Itaipava (RJ), Petrópolis (RJ) e Três Rios (RJ) atuaram no combate às chamas.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre as causas do incêndio.

