Fábrica de Cultura 4.0 abre inscrições para cursos gratuitos em Santos

Atividades serão realizadas na Cadeia Velha.

Prefeitura de Santos/Divulgação

O projeto Fábrica de Cultura 4.0 de Santos, no litoral de São Paulo, abriu as inscrições para as atividades do 1º semestre. Os cursos gratuitos são destinados a crianças a partir de 8 anos, jovens e adultos. (Veja as opções disponíveis abaixo).

As aulas do projeto, que é coordenado pelo Governo de São Paulo, serão realizadas na Cadeia Velha da cidade, na Praça dos Andradas, s/nº, no Centro. Os interessados devem comparecer ao local entre quarta a domingo, a partir das 9h, para se inscrever à vaga.

Senhas serão distribuídas para a ordem do atendimento. Os candidatos devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Menores de 14 anos precisam estar acompanhados de responsáveis.

Cursos de terça a sexta-feira (8 a 21 anos)

Período matutino (das 9h às 12h)

Terças e quintas-feiras: violão, balé, canto coral, capoeira e artes visuais.

Quartas e sextas-feiras: violino e viola, circo, jazz contemporâneo, teatro e maker.

Período vespertino (das 14h às 17h)

Terças e quintas-feiras: violão, balé, canto coral, street dance e artes visuais.

Quartas e sextas-feiras: violino e viola, maker, circo, robótica, teatro e projeto espetáculo.

Cursos de sábado (a partir de 8 anos, jovens e adultos)

9h às 13h: projeto espetáculo.

10h às 12h: violão, balé, circo, street dance e maker.

13h às 15h: violão, dança contemporânea, circo, robótica, street dance e maker.

15h às 17h: dança contemporânea e capoeira.

Vittorio Rienzo