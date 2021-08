fabrizio-corona-al-veleno-contro-aurora-ramazzotti-“prima-denuncia-il-catcalling-e-poi-…”

Sta facendo parecchio discutere una fotografia che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha postato sul suo profilo Instagram. Nello specifico, si tratterebbe di una foto che è apparsa nelle Instagram Stories di Aurora Ramazzotti. Attualmente quest’ultima si trova in vacanza in Grecia e nello specifico nella splendida isola di Santorini.

Aurora Ramazzotti vola a Santorini e pubblica una foto osè sui social

Pare, dunque, che nelle scorse ore la giovane donna abbia pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che la ritrae di spalle e pare che in questo scatto abbia messo in bella mostra il suo lato B. Questa scelta tra l’altro anche parecchio ironica, per via di una didascalia piuttosto simpatica, sembra non sia piaciuta effettivamente a tutti. Uno tra tutti a commentare è stato l’ex re dei paparazzi ovvero Fabrizio Corona, il quale non ha di certo messo a freno la sua vena polemica che ormai tutti noi conosciamo. Ma cosa ha dichiarato Fabrizio Corona e per quale motivo ha condannato la foto di Aurora?

Fabrizio Corona contro Aurora Ramazzotti

Sembrerebbe che, come già abbiamo avuto modo di vedere, Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, in questi giorni sia volata a Santorini in vacanza. Pare che abbia quindi postato una fotografia che la ritrae al tramonto con il lato B in bella mostra. La didascalia della foto è piuttosto ironica, visto che la figlia del noto cantante ha scritto «Sassi, tramonti, c…». Insomma, una foto piuttosto simpatica e anche molto ironica che però non sembra essere passata inosservata. In primis a commentare questo scatto, ma soprattutto le parole di Aurora, è stato lui l’ex re dei paparazzi. Quest’ultimo dopo aver ripostato questa immagine sul suo profilo Instagram, pare abbia scritto «Ma non aveva denunciato il catcalling?».

“Ma non aveva denunciato il catcalling?”, il commento al veleno dell’ex re dei paparazzi

Insomma, sembrerebbe che Fabrizio abbia voluto in qualche modo sottolineare quanto Aurora in questo caso sia stata incoerente, facendo anche intendere che in questo caso Aurora sicuramente aveva dato modo ai cosiddetti “maniaci del web” di lasciarle dei commenti poco gentili e carini. Effettivamente Aurora Ramazzotti, un po’ di tempo fa sempre attraverso i social aveva preso e affrontato questo argomento lamentandosi anche di una pratica che diverse donne considerano una molestia, ovvero proprio il catcalling. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, è un termine con il quale si indica l’abitudine di alcuni uomini di ad esempio, di fischiare per la strada ad una donna manifestando quindi il proprio interesse. Stessa cosa che avviene sul web, ovviamente in modalità differenti.