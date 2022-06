fabrizio-corona-annuncia-il-matrimonio:-“belen-rodriguez-mi-ha-detto…”

Il re dei paparazzi si sposa: ecco cosa gli ha detto l’ex fidanzata

Intervistato dal settimanale Chi Fabrizio Corona ha sfruttato l’occasione per fare un grande annuncio. Il re dei paparazzi infatti presto convolerà a nozze e ha parlato per la prima volta ai giornalisti della love story che sta vivendo con Sara Barbieri, giovane di 22 anni e quindi più piccola di lui di addirittura 26 primavere. Direttamente da Capri il re dei paparazzi ha aperto le porte al giornale diretto da Alfonso Signorini e ha scoperto le carte sulle nozze con la fidanzata, che arrivano anche un po’ a sorpresa:

Sara ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Belen spesso mi chiede: ‘Ma come fai a non impazzire senza vedere il mare?’

Fabrizio Corona, ecco la possibile data delle nozze con Sara: “Forse in autunno”

Proseguendo poi l’intervista Corona ha svelato qualche dettaglio in più sulle nozze con la sua Sara. Ancora non esiste una data prefissata per il matrimonio, ma delle indicazioni si possono comunque trarre dalle dichiarazioni a Chi del re dei paparazzi: “A settembre, magari ottobre, e saranno delle nozze intime e familiari”. Allontanata dunque l’ipotesi di un evento in pompa magna per l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Sara Barbieri. E non finisce qui, perché Corona guarda anche oltre e pensa a una nuova nascita: “Ho progetti seri, farei anche un figlio” – ha confessato alla rivista – .

Corona si scopre: “E’ una delle storie d’amore più belle”

Innamorato e felice, così Fabrizio Corona si è raccontato tra le pagine di Chi annunciando il matrimonio con la giovane fidanzata Sara. I due si sarebbero conosciuti circa un anno fa, lontano dai riflettori e dalla gogna mediatica. L’imprenditore, che di recente è stato protagonista di un botta e risposta con Fedez, ha svelato al giornale che quella con la compagna è uno dei rapporti più forti provati nella vita: “E’ una delle storie d’amore più belle che mi siano mai capitate”

