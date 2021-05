Fabrizio Corona beccato in atteggiamenti intimi con la famosa Dama di Uomini e Donne. “Proprio lei”. Fan sotto choc

Fabrizio Corona è pronto a tornare in pista e un suo ultimo progetto lo vede in coppia con Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne. Per il famoso ex paparazzo dei Vip gli ultimi mesi non sono stati semplici. In seguito a delle sue dichiarazioni rilasciate in televisione, i giudici hanno disposto un suo ritorno in carcere. La sua reazione è stata incredibile: tra autolesionismo e scioperi della fame e della sete, è riuscito a tirare dalla sua parte il mondo del web e dello spettacolo, che ha fatto di tutto per liberarlo. Non solo, gli è stato diagnosticato il disturbo borderline, motivo per il quale è stato scarcerato.

Fabrizio Corona dovrà cercare di risolvere i suoi problemi con medici e psichiatri e rimanendo agli arresti domiciliari. Intanto, è tornato a casa insieme a sua madre e le celle della prigione sono un pericolo scampato. Questo lo rende libero di rimettersi in gioco e di tornare a essere l’uomo di business che tutti conosciamo. Sul suo profilo Instagram troviamo la pubblicazione di alcune immagini che lo ritraggono al fianco di Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne. I due appaiono molto complici, tra sorrisi abbracci e divertimento, mentre posano per un nuovo brand di moda.

Fabrizio Corona spiega quindi il progetto, e anche Jessica Antonini ricondivide gli scatti, accompagnandoli con la frase: “Colpa di noi selvaggi coi tatuaggi, sarà che ci facciamo viaggi, ma è sognare che ci rende saggi. E’ uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l’ingiustizia”. La ragazza ha avuto uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne. Ancora oggi è fidanzato con Davide Lorusso, che è stato la sua scelta. Un colpo di fulmine sin dal primo sguardo, che l’ha portata a sceglierlo dopo sole tre settimane dal loro primo incontro.

Da quel momento non si sono più lasciati, nonostante il loro amore li abbia portati a una breve permanenza sul piccolo schermo. Jessica Antonini vorrebbe riscattarsi partecipando al Grande Fratello Vip. Intanto non esclude collaborazioni con l’uomo più chiacchierato del momento, Fabrizio Corona, capace sempre di dividere in due l’opinione pubblica. C’è chi lo ama e chi lo odia, quel che è certo è che la sua personalità forte è in grado di rompere i sistemi. Oggi l’ex paparazzo dei Vip, libero dalle catene che hanno rischiato di imprigionarlo, si dedica nuovamente alla sua passione più grande: far soldi.

Il suo nuovo investimento? La marijuana legale. Fabrizio Corona è diventato il promoter di un negozio di cannabis light. L'uomo ha pubblicato uno spot sulla sua pagina Instagram con la colonna sonora di Narcos come sottofondo. Nel filmato si vedono le mani di Fabrizio, con i tatuaggi che le rendono inconfondibili, che maneggiano la marijuana con basso thc. "Un business – si legge sul profilo social del negozio – per una buona causa. Infatti una parte del ricavato andrà in beneficenza ai carcerati". L'ex fotografo dei vip, quindi, lancia la sua linea di canapa dopo un periodo di forte stress.