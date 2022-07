fabrizio-corona-e-la-fidanzata-sara-fanno-sul-serio?-l’ultimo-gossip-dice-che…

Fabrizio Corona ha messo la testa a posto accanto alla sua futura moglie? Cosa pensa il noto giornalista

Fabrizio Corona è più innamorato che mai della nuova fidanzata Sara Barbieri, con cui ha una relazione da diverso tempo. Stando a delle indiscrezioni, l’ex manager dei paparazzi sarebbe intenzionato a convolare a nozze con la giovane modella di 22 anni verso la fine di questa estate. Sono tanti coloro che si chiedono se questa volta il noto 48enne ha messo veramente la testa a posto. Il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha risposto a una domanda di un lettore del settimanale Nuovo Tv in cui ha la sua rubrica, facendo sapere cosa pensa del popolare imprenditore:

“Bisogna sforzarsi di distinguere i destini privati dagli aspetti mediatici. Considerando il personaggio, è particolarmente difficile, anche perchè è stato proprio lui a mischiare da sempre i due campi“.

L’ex re dei paparazzi ha intenzioni serie con la fidanzata: Alessandro Cecchi Paone dubbioso?

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri, in attesa delle nozze a fine estate. Sono parecchi gli utenti della rete a domandarsi se l’ex re dei paparazzi è davvero cambiato, e proprio un lettore sulle pagine del settimanale Nuovo Tv ha fatto questa domanda ad Alessandro Cecchi Paone: “Vorrei sapere la sua opinione. Dice di aver trovato la donna della sua vita, una ragazza che ha ben 26 anni meno di lui. Lui ha dichiarato di volerla sposare, per poi fare un figlio e con la nuova famiglia trasferirsi in America e realizzare un progetto. Secondo lei è l’ennesima sparata dell’ex di Belen oppure è cambiato davvero?”. La replica del giornalista non si è fatta attendere, dato che ha fatto capire di essere dubbioso a riguardo: “Facendo finta che sia tutto vero e serio, sul piano privato auguriamo loro ogni bene”.

Nozze a fine estate tra l’imprenditore e la modella? “Metteranno in cantiere un figlio”

Intanto il famoso imprenditore che di recente ha spiazzato tutti, dopo aver vissuto con riservatezza la nuova relazione sentimentale intrapresa da quasi un anno, si mostra sui social sempre più felice al fianco della sua fidanzata. L’ex re dei paparazzi in una recente intervista concessa al settimanale Chi, infatti ha annunciato di voler sposare a settembre la 22enne che ha fatto breccia nel suo cuore e con cui a quanto pare sarebbe pronto ad allargare la famiglia. Lo scoop è stato lanciato su Dagospia: “Ha anche detto che presto gli piacerebbe sposarla e che insieme metteranno in cantiere un figlio. Lei ha anche legato con il figlio Carlos, che lui ha avuto da Nina Moric”. Nei profili Instagram del 48enne e della sua promessa sposa, non sfugge la fotografia in cui sono ritratti insieme mentre si baciano accompagnata dalla testuale didascalia: “Amore e libertà”.

