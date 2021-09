fabrizio-corona-e-nina-moric:-nuova-convivenza-per-il-bene-della-famiglia?

Fabrizio Corona e Nina Moric: tornare insieme per tenere la famiglia unita?

Per Fabrizio Corona e Nina Moric sembra giunto il momento di voltare pagina e cominciare un nuovo capitolo. Non si può certo dire che la storia tra i due sia stata poco turbolenta, ma dopo tanti alti e bassi pare che Corona stia provando di mettere al primo posto la famiglia. Sembra infatti che per il bene di loro figlio Carlos, di 19 anni, i due abbiano deciso di tornare a convivere. A dare la notizia è stata La Presse, che darebbe per certa la decisione dei due. L’ex paparazzo e la modella, dunque, sarebbero davvero pronti a deporre le armi in nome di una pace rinnovata. Lo stesso Corona, d’altro canto, aveva lanciato qualche indizio in merito sul suo account di Instagram: “La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”, aveva infatti scritto qualche giorno fa, pubblicando alcune foto di Carlos.



Fabrizio Corona e Nina Moric: è di nuovo amore?

Fabrizio Corona e Nina Moric sono prontissimi, quindi, a fare di tutto per il bene della famiglia. D’altro canto, ne hanno già passate tante. Ma dopo tutto quello che è successo, è plausibile che tra i due, oltre la convivenza pacifica, torni anche l’amore? Su questo non è ancora dato sapere, per quanto Fabrizio appaia piuttosto ben intenzionato. Subito dopo le foto di Carlos, ha infatti pubblicato su Instagram anche una vecchia immagine di lui e Nina Moric abbracciati. La didascalia recita così: “La storia siamo noi”. Giusto una manciata di parole che, tuttavia, potrebbero celare molto altro…

Fabrizio Corona e Nina Moric non si esprimono sul futuro…

Per il momento, tuttavia, questi sono gli unici indizi a disposizione dei fan della coppia. Nonostante l’ufficialità della news dichiarata da La Presse, né Fabrizio Corona né Nina Moric hanno aggiunto nulla in merito. Tra loro la pace è ormai ritrovata, tant’è che Nina ha ringraziato Fabrizio per il suo coraggio, ma per quanto riguarda i sentimenti tutto è ancora in forse.

