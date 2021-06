fabrizio-corona-fa-pace-con-nina-moric-e-si-fidanza-con-ex-di-uomini-e-donne

Fabrizio Corona, pace fatta con Nina Moric: i due si riavvicinano per il bene del loro figlio

In questi ultimi mesi Nina Moric e Fabrizio Corona si sono molto allontanati. Difatti dal momento in cui la showgirl ha diffuso sui social un audio di una telefonata con quest’ultimo le cose sono precipitate, almeno fino a questo momento. Oggi il giornalista Francesco Fredella sul portale web del quotidiano Libero ha rivelato di essere venuto a conoscenza che Fabrizio Corona e Nina Moric si sono riavvicinati per il bene del loro figlio Carlos:

“I due ex, per il bene del loro unico figlio, si sono riavvicinati deponendo le asce di guerra. Niente più battaglie e niente più liti in tribunale, adesso sono ritornati sereni come un tempo…”

Tra l’altro il giornalista ha confessato che Nina Moric e Fabrizio Corona sono stati avvistati dai paparazzi in giro per le strade di Milano.

Nina Moric e Fabrizio Corona si riappacificano. Fredella chiarisce: “Nessun ritorno di fiamma”

Francesco Fredella, sempre in questo suo articolo pubblicato poco da sul portale web del quotidiano Libero, ha anche tenuto a fare un’importante precisazione su questo riavvicinamento tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Di cosa si tratta? Il popolare giornalista ha fatto sapere che Nina Moric e Fabrizio Corona hanno fatto sì pace, ma ha anche escluso un eventuale ritorno di fiamma: “Sempre ex restano: non c’è stato nessun colpo di fulmine…” Insomma Fabrizio Corona e Nina Moric, la quale pare essere in lizza per entrare nel cast del GF Vip 6, hanno semplicemente deposto l’ascia di guerra dopo mesi e mesi in cui i rapporti sono stati tesissimi.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Fabrizio Corona stanno insieme: la conferma di Francesco Fredella

Il giornalista Francesco Fredella sul portale web di Libero ha poi rivelato che Fabrizio Corona si è innamorato nuovamente. Chi è la fortunata? L’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Fredella è inoltre venuto a sapere che Fabrizio Corona e Sophie Codegoni non fanno solo coppia fissa, ma addirittura convivono: