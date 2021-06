Fabrizio Corona ha una baby fidanzata: chi è Sophie Codegoni

L’ex re del gossip, Fabrizio Corona, ha una nuova fidanzata, davvero giovanissima, il suo nome è Sophie Codegoni, ecco chi è.

Sophie Codegoni, fidanzata di Fabrizio Corona (Foto dal web)

Fabrizio Corona ha trovato una nuova fidanzata, questa volta si tratta della giovanissima Sophie Codegoni, di cui molti l’avranno già vista o comunque sentito parlare. La loro unione è stata confessata dallo stesso ex re dei paparazzi, quindi non si tratta di una indiscrezione ma è tutto ufficiale.

Qualche sera fa, i vicini di casa di Fabrizio Corona, hanno chiamato i carabinieri perché a detta loro, dalla casa dell’ex imprenditore proveniva troppo casino. A quel punto le forze dell’ordine si sono presentate e subito lo staff di Corona ha iniziato a riprendere con un cellulare tutta la scena.

Nel video, pubblicato in seguito dallo stesso Corona su Instagram, è possibile vedere Sophie Codegoni seduta in casa mentre le forze dell’ordine discutono con l’imprenditore che attualmente è agli arresti domiciliari. Alla domanda su chi fosse la donna, lo stesso Corona ha risposto dicendo che è la sua fidanzata e convivente.

Sophie Codegoni, ecco chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona.

Sophie Codegoni è una ragazza giovanissima, di appena 20 anni, nata a Varese. Qualche anno fa si è trasferita a Milano per motivi lavorativi, il suo sogno dichiarato è quello di poter lavorare nell’ambito dello spettacolo. Ha iniziato come modella, tra le quali spiccano le sfilate per la linea di Chiara Ferragni.

Il successo per lei arriva con la partecipazione a Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nello show è stata scelta dal tronista Matteo Ranieri ma la loro relazione è durata davvero poco. Probabilmente ha influito anche il lockdown e quindi la difficoltà nel vedersi frequentemente.

In realtà, la giovane ex concorrente di Uomini e Donne, ha anche il sogno di poter diventare odontoiatra, infatti suo padre ha uno studio dentistico e quindi vorrebbe proseguire la tradizione di famiglia.