Nemmeno 24 ore dopo il manifestato orgoglio per il diploma ottenuto dal figlio, Fabrizio Corona viene duramente attaccato da Nina Moric.

La vita di Fabrizio Corona sembra non conoscere una fase di relativa tranquillità. Nei mesi scorsi il tribunale aveva richiesto la sospensione dei domiciliari e il ritorno in carcere, scatenando una reazione disperata dell’ex re dei paparazzi. Fabrizio, infatti, ha minacciato gesti estremi e si è mostrato sanguinante su Instagram sottolineando che sarebbe stato pronto a tutto pur di non tornare in cella. Dopo il periodo di cura in ospedale il suo caso è stato riesaminato ed è stato appurato che una nuova detenzione avrebbe potuto portare a conseguenze gravi, dunque gli sono stati concessi nuovamente i domiciliari.

Tornato a vivere da recluso in casa, Fabrizio Corona ha fatto perdere le proprie tracce da televisioni, giornali e social. Solo negli ultimi giorni sono emerse alcune voci su una presunta relazione con Sophie Codegoni, ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Lui non ha commentato i rumor e si è esposto pubblicamente solo per fare i complimenti al figlio Carlos Maria per l’ottenuto diploma: “Orgoglioso di te. Si supera tutto solo uniti. Vi amo Carlos Maria e Nina Moric”.

Un messaggio che lasciava presupporre che tra i tre fosse finalmente tornato il sereno dopo le accuse pubblicate e successivamente ritirate da Carlos Maria. Sul riavvicinamento di Nina e Fabrizio per il bene del figlio si è parlato su numerose riviste di settore e fino a poco fa non c’era motivo di sospettare che non fosse effettivamente così. D’altronde da anni Corona dice apertamente che il suo obbiettivo primario è fare da padre e stare vicino a Carlos.

Fabrizio Corona, l’attacco inatteso di Nina Moric: “Lasciaci in pace”

Circa un’ora fa Nina Moric ha pubblicato nelle storie di Instagram un messaggio che sembra sconfessare il riavvicinamento. In questo si legge: “Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Ed invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua”. Probabilmente la modella croata parla delle foto che sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale ‘Chi‘, nelle quali di vede un abbraccio affettuoso tra di loro. Foto che ha messo sul proprio profilo Instagram Fabrizio Corona.

Nel lungo messaggio che Nina ha pubblicato tra le sue storie si legge inoltre: “E non dirmi che vuoi bene a Carlos, si ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia. Mi hai tolto tutto. Mio figlio, perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni”. Nina aggiunge anche che Fabrizio l’avrebbe danneggiata anche economicamente e che non ha mai provveduto a contribuire al sostentamento del figlio. Per il momento non è arrivata alcuna risposta da parte dell’accusato, il quale probabilmente preferirà lasciar correre ed evitare di alimentare la polemica.