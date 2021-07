fabrizio-corona,-lancia-una-bomba-su-selvaggia-lucarelli-e-lei-resta-in-silenzio

Fabrizio Corona in queste settimane è stato particolarmente presente sui vari social network anche se non ha rilasciato alcuna dichiarazione diretta. Dopo gli ultimi avvenimenti, ovvero il suo nuovo arresto e poi il ritorno a casa, Fabrizio Corona non ha più parlato direttamente sui social, ma lo ha fatto attraverso delle immagini e delle parole scritte. In questo modo, l’ex re dei paparazzi nelle scorse ore pare che abbia iniziato una vera e propria guerra contro Selvaggia Lucarelli. Ma per quale motivo?

Fabrizio Corona dichiara guerra a Selvaggia Lucarelli

In realtà i diverbi tra i due non sono del tutto nuovi, ma adesso le cose sembrano essere più complicate. Tra i due ci sarebbe stato uno scambio piuttosto acceso di battute sui social network, ma pare che la faccenda sia finita addirittura in tribunale ed a parlare siano stati anche gli avvocati di entrambe le parti. Proprio nelle scorse ore, Fabrizio Corona avrebbe fatto una scoperta piuttosto importante e interessante ed avrebbe pubblicato tutto sui suoi social. Si tratta di una scoperta effettuata proprio sulla Lucarelli. Ma di cosa si tratta?

L’ex re dei paparazzi svela il segreto della Lucarelli

Sembrerebbe che Fabrizio abbia pubblicato uno screen relativo all’iscrizione all’albo dei giornalisti di Selvaggia Lucarelli. Questo post testimonierebbe perché in realtà la nota opinionista in realtà non è una professionista, ma una pubblicista. Per chi non lo sapesse, tra le due cose c’è una sostanziale differenza visto che per poter diventare un giornalista professionista bisogna sostenere un esame di stato presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, cosa che a quanto pare la Lucarelli non avrebbe fatto. Una volta venuto a conoscenza di questa notizia, Fabrizio Corona non ha perso occasione ed ha voluto rivelarla a tutti quanti pubblicandola su Instagram e nelle sue stories. “Perché non fai l’esame di stato davanti ad un presidente di commissione che è un magistrato?”. Questo quanto scritto su Instagram da Fabrizio Corona, parole alle quali almeno per il momento Selvaggia Lucarelli ha deciso di non rispondere. Ma Fabrizio nel corso della notte non si è di certo limitato ed ha continuato parlando anche della biografia di Selvaggia, dove pare che ci sia scritto proprio la parola giornalista. “Sarebbe corretto scrivere “Giornalista pubblicista“, puntualizza Corona.

La querela della Lucarelli e lo sfogo di Corona

Sembrerebbe che quest’ultimo abbia il dente avvelenato con la Lucarelli dopo che quest’ultima avrebbe querelato Fabrizio Corona per diffamazione un po’ di tempo fa. “Con tutti i problemi che ci sono in Italia, perché fanno questi processi del c**”.”Penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Queste ancora le parole dichiarate da Corona, commentando la denuncia di Selvaggia, aggiungendo ancora che molto probabilmente la donna è ossessionata da lui.