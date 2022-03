fabrizio-corona-messo-all’angolo-da-malena:-“non-ha-attrazione-per-le-donne”

Malena fa una confessione choc su Fabrizio Corona: “Temeva il mio lavoro”

E’ andata in onda una nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani. E tra gli ospiti c’era anche l’attrice di film per adulti Malena, la quale ha fatto una rivelazione choc su Fabrizio Corona. Di cosa si tratta? In pratica l’ospite ha rivelato di aver avuto una relazione con il popolare ex fotografo dei vip, cogliendo l’occasione per svelare un retroscena un po’ curioso. Difatti Malena a Belve da Francesca Fagnani ha confessato di credere che Fabrizio Corona non sia veramente attratto dalla donne:

“Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro…”

Fabrizio Corona e la rivelazione di Malena a Belve: “Diceva che mentre stava con me pensava agli uomini con cui sono andata”

Successivamente Malena a Belve, sempre parlando della sua storia d’amore con Fabrizio Corona, ha anche svelato un altro retroscena. Difatti la popolare attrice di film per adulti ha raccontato a Francesca Fagnani a Belve che Fabrizio Corona, il quale ormai non ha più rapporti con Nina Moric, le avrebbe detto spesso e volentieri di non riuscire a non pensare al suo passato:

“Diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno…”

Motivo per cui Malena ospite a Belve ha quindi tagliato corto su Fabrizio Corona: “Allora piccolo mio non sei così amante delle donne…”

Malena parla del suo lavoro: “Ecco quanto guadagno a girare un film per adulti”

Francesca Fagnani a Belve ha poi chiesto a Malena quanto guadagna in meda a girare un film per adulti. E Malena, con estrema schiettezza, ha subito precisato di non venire pagata a film, ma a scena:

“Il cachet più alto che ho avuto per un film? Allora, c’è da fare una precisazione, i film non vengono pagati a film, ma vengono pagati a scena…”

Malena ha poi rivelato di aver guadagnato anche 1000/1500 euro a scena.

