Fabrizio Corona: perchè non ha ancora visto il figlio | Ecco dov’è Carlos

Fabrizio Corona l’ex re dei paparazzi è caduto da tempo in disgrazia a causa delle sue complicate vicende giudiziarie. Ora è già da un po’ di tempo che è lontano da suo figlio Carlos Maria. Come mai? Che cosa è successo?

Fabrizio Corona una volta era il re dei paparazzi e il principe del gossip, aveva una sua agenzia fotografica, la Corona’s e collaborava con l’agente dei vip Lele Mora in un fiorente commercio di foto, ecc…

E’ un volto molto noto al pubblico italiano, perché spesso ospite di varie trasmissioni, ottenendo molta attenzione per via dei suoi innumerevoli scandali che l’hanno condotto dietro le sbarre. I suoi problemi con la giustizia infatti sono iniziati nel 2007 quando è stato arrestato per associazione a delinquere all’interno dell’indagine vallettopoli e condannato a 13 anni.

Nella sua vita fuori dalle sbarre ha avuto tanti amori, i più famosi sicuramente sono quelli con Nina Moric, che ha sposato e da cui ha avuto un figlio e Belen Rodriguez con cui sembra essere rimasto in buoni buoni rapporti. Tra gli altri flirt si distinguono quello con l’ex gieffina Francesca Fioretti e Silvia Provvedi, cantante di Le Donatella. Verso la fine dell’anno scorso la Moric sosteneva che il suo ex stesse con Marina Rodriguez ma non c’è stata conferma ufficiale.

E’ da un po’ di tempo che l’imprenditore non vede il suo unico figlio Carlos Maria, che cosa è accaduto? Dov’è finito il ragazzo?

Fabrizio Corona: lontano da Carlos

L’ex re dei paparazzi che fino a poco tempo fa era in carcere a Monza ora è di nuovo agli arresti domiciliari. L’11 marzo scorso il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva revocato questo provvedimento a causa di violazioni sulle prescrizioni e Corona aveva reagito molto male, ferendosi all’idea di tornare in prigione. Gli era stata fatta questa concessione a seguito di una sua patologia psichiatrica, un disturbo della personalità che quindi sarebbe incompatibile col carcere.

Al momento l’uomo non ha ancora riabbracciato l’amato figlio. In un’ un’intervista a Libero la madre dell’ex paparazzo dei vip ha detto: “vedere mio figlio insanguinato e ammanettato portato via dalla polizia è qualcosa che non uscirà più dalla mia memoria, ma soprattutto dal mio cuore”. Ha poi aggiunto: “per lui Carlos è decisivo, c’è un amore profondo che li lega“. Lo stesso Fabrizio aveva fatto appello ai giudici perché non lo rimandassero in galera per il bene del ragazzo a cui è molto vicino.

Dov’è Carlos Maria?

La nonna Gabriella aveva confidato: “in questo momento è all’estero con i genitori di Nina Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena“. Il giovane quindi dovrebbe essere ancora in una località “segreta”, ma che si suppone essere Zagabria in Croazia, dove abitano i nonni materni.

A conferma di ciò c’è anche un’immagine postata sul profilo Instagram della mamma Nina Moric in cui si vede il diciottenne sorridente, circondato da alcuni bambini. Sempre nonna Gabriella, che l’ha avuto in custodia quando il nipote era minorenne, spiega: “lo sento ogni tanto al telefono. Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”. La riunione quindi per il momento è posticipata.

