fabrizio-corona-pizzicato-con-un’ex-di-uomini-e-donne:-nuovo-amore-in-vista?

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è stato pizzicato con una ex concorrente di Uomini e Donne, potrebbe essere un nuovo amore in vista? Ecco di chi si tratta.

Fabrizio Corona (Instagram)

Nuovo amore per Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi e attualmente ancora agli arresti domiciliari. Infatti, in seguito ad controllo dei carabinieri a casa sua, è stato pizzicato insieme alla sua nuova fiamma. La ragazza è una ex partecipante di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi.

L’episodio è avvenuto qualche sera fa, i vicini dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez hanno avvertito i carabinieri in quanto avrebbero sentito troppo casino provenire dalla sua abitazione. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, Fabrizio Corona ha voluto far riprendere da un’altra persona tutta la scena.

Ed è proprio dal video girato dallo staff dell’imprenditore che è possibile vedere seduta al tavolo l’ex concorrente di Uomini e Donne mentre fuma una sigaretta e assiste alla discussione tra Corona e le forze dell’ordine. Alla richiesta da parte dei carabinieri su chi fosse la ragazza, lui ha risposto che è la sua convivente e fidanzata.

VEDI ANCHE—> “Mangiauomini?” Selvaggia Lucarelli vs Diletta Leotta

Ecco chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona.

La nuova fidanzata dell’ex re dei paparazzi è Sophie Codegoni, ex tronista del programma di Maria De Filippi. La ragazza ha appena 20 anni e nel programma si era fidanzata con Matteo Ranieri ma la loro storia non è durata tanto e infatti si sono lasciati recentemente.

Al momento, la giovane influencer non ha ancora smentito o confermato la notizia, ma sembrerebbe essere tutto vero, anche perché è stato lo stesso Fabrizio Corona a dirlo ai carabinieri quando gli è stato chiesto da quest’ultimi chi fosse. Addirittura, ha affermato che è anche la sua convivente.

VEDI ANCHE—> Adriano Celentano consiglia a Corona la via d’uscita: “Fai così…”

Il video dell’accaduto è possibile vederlo sul suo profilo Instagram. Recentemente, le indiscrezioni dicevano che si fosse fidanzato con Jessica Antonini, anche lei attuale partecipante di Uomini e Donne. Si trattava quindi di una notizia non vera.