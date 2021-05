Fabrizio Corona risponde ad Adriano Celentano: “Porterò nel cuore le tue parole”

Dopo i numerosi interventi di Adriano Celentano in favore di Fabrizio Corona, è arrivato il sentito grazie da parte di quest’ultimo, che ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere la sua gratitudine al cantante e condividere il video a lui dedicato. Nel filmato, sulle note del brano “L’uomo nasce nudo”, Celentano si rivolge a Corona spingendolo a ricominciare mettendo da parte i suoi errori e cercando rifugio nella Fede. Fabrizio Corona, che è tornato a casa ai domiciliari dopo gli atti di autolesionismo e il discusso periodo in ospedale, ha risposto ribadendo la sua intenzione di avviare un nuovo percorso di riscatto personale (il video è in fondo all’articolo).

Caro Adriano, nel tuo video c’è tutto, ma veramente tutto. Credo che andrebbe visto e rivisto molte volte… Ogni volta stimola una riflessione diversa, sincera, profonda. Hai raggiunto una grande consapevolezza, la stessa saggezza e consapevolezza che molte volte ho ricercato e mai trovato. Ora è diverso, hai ragione tu. La vita è un soffio ed è tempo di fare qualcosa per il prossimo, perché è solo attraverso l’amore per gli altri che ritrovi te stesso. Il mio cammino è cominciato… Porterò nel cuore le tue parole che mi accompagneranno ad ogni passo della mia vita. La tua è un’ottima idea. Grazie, di cuore, grazie. F

Il sostegno di Adriano Celentano

Dunque, per la prima volta Corona parla direttamente per commentare uno dei tanti interventi in suo sostegno. Il caso di Celentano è emblematico, perché il cantante si è speso in diverse occasioni per solidarizzare con Corona, sostenendo come a suo dire la pena inflitta sarebbe eccessiva. Il cantante ha parlato attraverso questa e altre lettere aperte, pubblicate sulla sua pagina IG @celentanoinesistente. “Solo tu puoi aggiustare il sentiero, non solo della tua vita, ma quella di tutte quelle persone che aspettano un tuo segnale, comprese le migliaia di persone che ti seguono su Internet“, è stato l’appello di Celentano, che sembra credere molto nella redenzione di Corona:

E l’unica via non solo per te, per me per chiunque, per tutti gli uomini del mondo, l’unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita (…). Caro Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone e tu devi accettarlo. Però non puoi vincere se non apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio, quel Fabrizio che stupirà tutti, capace di accettare anche la durezza di chi, in questo momento, non vuole essere tenero. E io me lo sento che lo farai come quel giorno in cui hai portato due ragazzi in comunità salvandoli.

La reazione di Asia Argento alle parole di Celentano

Asia Argento, che con Corona ha un rapporto molto stretto (dopo la breve frequentazione di qualche anno fa, si sono riavvicinati di recente), ha commentato il video di Celentano: “La spiritualità e l’altruismo saranno la sua rinascita. Io vedo e sento che quello che hai predetto sta già accadendo. Fabrizio è cambiato ed ora lo scopo della sua vita sarà più alto. Un abbraccio Adriano“. Asia si è espressa in favore di Corona, convinta della sua svolta in positivo, e ha commentato così sotto il post della risposta a Celentano: “È un privilegio poter testimoniare la tua rivoluzione umana. Forza Fabrizio, in tanti crediamo in te“.