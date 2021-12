Faby Fonseca “lavoro come fotomodella e Hostess a Roma all’età di 32 anni sta per diventare una star

Continua il viaggio del nostro giornale nel mondo della moda e dello spettacolo. Oggi intervistiamo la modella Faby Fonseca 32 anni, Aby Fonseca ha già alle spalle molta esperienza sulle passerelle, nei concorsi di bellezza e negli shooting fotografici. Andiamo a conoscerla…

This slideshow requires JavaScript.

come nasce la tua passione per la moda e le sfilate?



“La mia passione per la moda è nata quando avevo 15 anni, per caso ho incontrato una persona che mi ha fatto entrare in questo mondo e iniziai partecipando a vari concorsi di bellezza. Subito dopo mi sono informata sulle migliori agenzie di moda in circolazione. Quindi ho iniziato a sfilare per vari brand e stilisti di moda”.

Definisciti un po’: come sei di carattere?

“Il mio è un carattere un po’ particolare: sono testarda e molto determinata, se voglio realizzare una cosa la faccio sempre e se ho un obiettivo da raggiungere non mollo finché non l’ho ottenuto. Credo molto in quello che faccio, crederci mi dà la forza di andare avanti. Penso che sia difficile tenermi testa ma sono anche molto dolce e romantica”.

Quali sono i momenti della tua attività che ricordi con maggiore felicità?

“Ricordo molto bene la mia prima sfilata e il mio primo set: ero molto impacciata ed emozionata. Malgrado in tre anni ho fatto tantissime sfilate e servizi fotografici ancora mi emoziono sempre. Sfilare e posare da modella sono due passioni e lavori che amo con tutta me stessa”.

This slideshow requires JavaScript.