Far ritornare le api e gli insetti impollinatori non solo nei campi, ma anche in città: dopo aver riforestato oltre 100 ettari agricoli con fiori amici delle api, il progetto Bee the Future approda a Milano.

Purtroppo non è una novità che ci sia in corso un’emergenza rispetto alla moria di insetti impollinatori. Nel 2018 Bee The Future è nato per questo, dall’alleanza tra Eataly, Slow Food, l’azienda sementiera Arcoiris e l’Università di Palermo. A tre anni di distanza dalla sua creazione, una rete di oltre 50 produttori e agricoltori virtuosi, ha riforestato oltre 100 ettari agricoli in cinque delle principali aree italiane destinate all’agricoltura intensiva dove questo tipo di coltivazione aveva messo in pericolo la biodiversità e le colonie di api.

Alveari Urbani, Merlata

Dato il successo del progetto, si è deciso di estenderlo anche alle aree urbane. Nonostante si possa pensare che le città non presentino condizioni favorevoli per la sopravvivenza degli insetti impollinatori, queste possono in realtà trasformarsi in indispensabili habitat di soccorso, specie se sono circondate da aree rurali caratterizzate da una agricoltura intensiva. Come? Gestendo il verde pubblico dando la priorità alla rigenerazione ambientale piuttosto che all’estetica, e ripensando i giardini urbani anche in base alla conservazione della natura.

Bee the future

Eataly Smeraldo ha fatto da apripista a Milano: oltre ad aver confermato fino al 2023 l’impegno nell’adozione e cura delle quattro aiuole di Piazza XXV Aprile, già coltivate con una selezione di fiori e piante mellifere per la salvaguardia delle api, si è impegnato per il 2021 con il Comune di Milano nella riqualificazione di altre aree verdi, con il supporto del Municipio 1. Eataly Smeraldo ha lanciato inoltre una chiamata alle armi ai responsabili dei circa 15 “Giardini Condivisi” della città affinché aderiscano al movimento promosso con Bee the Future accettando di ricevere in omaggio e piantare i semi amici delle api.

BBox Parco Merlata, ph Claudia Zanfi

All’appello hanno già risposto il Giardino Comunitario Lea Garofalo di viale Montello, gli Orti di via Padova, il Giardino BinG di Greco, il Giardino Nascosto “Elda Iannone” all’interno del Parco della Martesana e il Giardino Condiviso dell’associazione “Terra Rinata” a Chiaravalle. Seguendo l’esempio di Milano, quindi, azioni simili saranno intraprese anche in altre città. A Torino, dove dal 2019 i semi di Bee the Future arricchiscono l’Or-TO urbano di Nizza Millefonti, è stato seminato e aperto al pubblico l’adiacente Bee Garden: il Giardino del Rispetto realizzato grazie all’impegno di Eataly Lingotto e di Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo aperto a dicembre 2020 di fianco al primo Eataly.

Alveari San Faustino

Ognuno può fare la sua parte e sostenere la mission di Bee the Future in ambito urbano. In tutti gli Eataly e online su eataly.it, infatti, sono acquistabili le bustine di semi Bee the Future che si possono piantare sul proprio balcone o terrazzo, come ad esempio girasole, calendula, lavatera e miscuglio di millefiori.