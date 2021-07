Facebook avviserà gli utenti che possono avere visto contenuti estremisti

Nuovi avvisi fanno parte della recente campagna del social network per far fronte alla disinformazione, ai contenuti d’odio e alle teorie complottiste che ancora circolano su Facebook

(foto: Unsplash)

Facebook sta testando nuove strategie per raggiungere gli utenti che potrebbero radicalizzarsi sulla sua piattaforma dopo aver visto dei contenuti estremisti. Il social ha confermato di stare testando messaggi in-app dedicati per avvisare le persone che hanno visto contenuti di questo tipo e indirizzarle verso risorse volte a combattere l’estremismo online.

La Cnn ha segnalato per prima queste nuove indicazioni dopo che alcuni screenshot erano stati condivisi su Twitter nei giorni scorsi. Un tipo di messaggio è rivolto a persone che potrebbero conoscere qualcuno che sta cadendo nella trappola dell’estremismo. “Sei preoccupato che qualcuno che conosci stia diventando un estremista?”, si legge nel prototipo di avviso.

Un altro messaggio sembra avvisare gli utenti che potrebbero aver visto contenuti estremisti sulla piattaforma. “I gruppi violenti cercano di manipolare la tua rabbia e la tua delusione”, dice. “Puoi agire ora per proteggere te stesso e gli altri”, continua il messaggio.

Il portavoce di Facebook, Andy Stone, ha confermato, che questi avvisi “fanno parte del nostro lavoro di iniziativa di reindirizzamento in corso”. L’iniziativa farebbe parte di un più ampio sforzo di Facebook per combattere l’estremismo sulla sua piattaforma lavorando con organizzazioni come Life After Hate, che aiuta le persone a lasciare i gruppi violenti di estrema destra. Stone, ha affermato che la società sta indirizzando gli utenti a rischio radicalizzazione verso diverse risorse che potrebbero aiutarli, tra cui Life After Hate.

Non è chiaro come Facebook stia determinando quali utenti potrebbero essere maggiormente colpiti dall’estremismo, ma il problema è diventato un argomento scottante per Facebook.

Negli ultimi anni la piattaforma è stata oggetto di molte critiche per non aver preso misure sufficienti per ridurre i contenuti estremisti sulla sua piattaforma. Facebook fino alla scorsa estate non aveva fatto nulla per bandire QAnon e altri gruppi estremisti, che nel frattempo avevano aumentato molto il loro seguito. Nel 2020 la società è stata criticata anche per non aver chiuso la pagina di un gruppo di miliziani che esortava i cittadini armati a scendere nelle strade di Kenosha, nel Wisconsin.

Facebook ha anche ripetutamente promesso di fare del suo meglio per fermare il flusso di disinformazione e le teorie complottiste. Il Consiglio di sorveglianza indipendente del social a maggio ha invitato la società indagare sul ruolo svolto dalla sua piattaforma nell’insurrezione del 6 gennaio a Capitol Hill da parte dei seguaci di Donald Trump.