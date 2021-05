facebook-ha-chiuso-l’app-per-nostalgici-degli-anni-novanta-e.gg

L’app di Menlo Park che doveva far leva sul fattore nostalgia e riproporre la creazione di blog in stile anni ’90 è risultato un flop e chiuderà per sempre entro la fine del mese

(immagine: E.gg)

Vi ricordate l’applicazione E.gg, lanciata a novembre del 2019 da Facebook per comporre dei collage artistici e far rivivere agli utenti l’esperienza dei siti web anni ’90? No? Nemmeno Facebook stessa, a quanto pare: Menlo Park ha infatti annunciato il cestinamento del progetto, ritenuto dunque un flop.

E.gg, sviluppato dall’Npe Team, il gruppo di ricerca e sviluppo di Facebook, era uno strumento di creazione che consentiva agli utenti di comporre e condividere dei collage artistici utilizzando una combinazione di disegni a mano libera, testo, immagini e gif provenienti da Giphy.

I contenuti creati in questo modo potevano essere condivisi e tramite un url univoco, in modo da mostrarli anche a persone non iscritte alla piattaforma. L’idea di Menlo Park era quella di fare leva sul fattore nostalgia e di creare una piattaforma di ritorno al passato, per tutti i nostalgici degli anni ‘90.

Goodbye https://t.co/S4bSKKJ2P9 by Facebook. I think I used this app. Once. pic.twitter.com/lnFoo5uCUK — Matt Navarra (@MattNavarra) May 25, 2021

Il problema è che l’app, lanciata in fase di test negli Stati Uniti a novembre del 2020, non ha riscosso il successo sperato. Il team di E.gg ha informato che a fine maggio il portale chiuderà i battenti per sempre.

Tutti i lavori creati in questi mesi potranno essere salvati come video ma, purtroppo, non tutte le creazioni del portale si sposano bene con questo formato pensato per l’esportazione. E.gg, infatti, proprio come Tumblr offriva ai suoi utenti una tela bianca su cui generare quello che volevano. A differenza di Tumblr, però, lo scorrimento era illimitato e quindi, il potenziale creativo virtualmente illimitato. Esportare creazioni caotiche con collegamenti multipli e gif stroboscopiche utilizzando un formato video è, purtroppo, limitante rispetto all’esperienza originale.

“Siamo davvero spiacenti di darvi questa brutta notizia”, ha scritto il team di E.gg nel suo annuncio. “Ci mancherà anche E.gg. Ci è piaciuto vedere tutti voi creare cose incredibili e vogliamo incoraggiarvi a continuare a rendere il mondo un posto stravagante e meraviglioso! Non smettete mai”. Anche Facebook ogni tanto si concede un epic fail.