facebook-lancia-la-sua-sezione-notizie-nel-regno-unito

Facebook News mostrerà le notizie in base ai gusti e alla profilazione degli utenti. Il social network è pronto a espandersi in Germania e Francia

Facebook News (Immagine: Facebook)

Facebook ha scelto il Regno Unito come primo mercato internazionale fuori dagli Stati Uniti in cui lanciare la sua sezione di aggregazione delle notizie, Facebook News. Il portale sarà accessibile tramite una scheda, identificabile dall’icona di un quotidiano, presente nel menù dell’applicazione Android e iOS.

Al momento del lancio Facebook News riporterà i contenuti pubblicati da centinaia di media locali e nazionali tra cui Channel 4 News , Daily Mail Group, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group. Questi editori si aggiungeranno ai nomi come The Economist, The Guardian, The Independent, GQ, Glamour e Vogue (gli ultimi tre editi dal gruppo editoriale che pubblica anche Wired, Condé Nast) già annunciati a novembre in un primo elenco di partner.

Esattamente come accade nella versione statunitense, agli utenti britannici di Facebook News verrà fornito un elenco di notizie fresche di giornata selezionate da un algoritmo in base alle pubblicazioni seguite, alle notizie condivise o ai propri interessi.

L’utente potrà impostare le preferenze in base ai temi su cui vuole essere aggiornato, scegliendo, per esempio, tra sport, intrattenimento, salute, scienza e tecnologia, o escludendo i temi su cui non desidera essere informato.

Secondo quanto riferito da TechCrunch, gli accordi di licenza che Facebook sta siglando con gli editori ammonterebbero collettivamente a decine di milioni di sterline. Menlo Park fa sapere di essere già al lavoro per portare il servizio in Francia e Germania, dove sono già in corso le trattative con i partner editoriali.