Facebook Riparte: down più lungo della storia ma che ci aiuta a riflettere, dipendiamo dalla macchine?

WhatsApp, Facebook (incluso Messenger) e Instagram hanno smesso di funzionare, in Italia e nel resto del mondo, dalle 17:40 circa ore italiane. Il sito downdetector.it, che effettua il monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività, riporta un elevato numero di segnalazioni che interessa i tre servizi di proprietà di Facebook.

Il colosso di Menlo Park ha confermato con un tweet i problemi in corso: “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio più velocemente possibile, nel frattempo ci scusiamo per l’inconveniente Anche WhatsApp, su Twitter, ha pubblicato un messaggio di avvertimento e scuse praticamente identico.

Sheera Frenkel, reporter del New York Times, sostiene di aver parlato al telefono con alcune persone che lavorano per Facebook che descrivono una situazione complicata: gli impiegati chiamati a risolvere il problema non sono riusciti ad accedere agli uffici perché i loro badge non funzionavano. Il lavoro è reso ancora più difficile dal fatto che – scrive sempre il Nyt – gli stessi impiegati, con il disservizio in corso, non possono ricevere mail da indirizzi esterni.

The Verge, una delle testate più seguite e accreditate, negli Usa, per quanto concerne le nuove tecnologie, scrive che il problema è apparentemente legato ai DNS di Facebook. E cita il tweet di Dane Knoecht, vicepresidente di CloudFlare, società statunitense che si occupa di content delivery network:

In effetti interrogando il DNS attraverso un qualsiasi tool o checker sul web, non si ricevono risultati: al momento è come se Facebook non esistesse su Internet.

Ogni computer deve convertire gli indirizzi che usiamo, come “http://www.facebook.com” appunto, in un indirizzo IP (che è numerico) in modo che il browser o una app possano connettersi al sito. Attualmente i server di Facebook che gestiscono la mappatura tra nomi e numeri non funzionano, e questo rende i suoi servizi irraggiungibili dagli utenti.

Su Twitter gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono diventati immediatamente trending topic: i tre hashtag in pochi minuti hanno generato un volume di circa 100mila tweet.

Sempre su Twitter, su cui in genere si riversano gli utenti quando si manifestano questi disservizi, è scattata la consueta ironia social che sottolinea come il sito di microblogging di Jack Dorsey si riveli puntualmente un paracadute sicuro. L’attivista Edward Snowden ha scritto che il mondo – con Facebook down – “almeno per un giorno radioso è diventato un posto più sano”

Lo stesso account ufficiale di Twitter ha affrontato con ironia la situazione, ricevendo risposte altrettanto scherzose dagli account dei servizi irraggiungibili:

Questa ‘conversazione’ tra Twitter e WhatsApp è stata seguita da un commento ironico di Jack Dorsey, fondatore e Ceo di Twitter, che ha scritto: “Pensavo che tutto questo sarebbe stato criptato”.

L’ultima volta che i tre servizi di Zuckerberg sono stati irraggiungibili, tutti nello stesso momento, risale al 19 marzo scorso: il disservizio in quel caso è durato circa un’ora.

Un anno prima, esattamente il 13 marzo del 2019, Facebook, WhatsApp e Instagram hanno affrontato il blockout più lungo della loro storia, con disservizi che sono durati ore, dovuti – stando a quanto ha comunicato Facebook il giorno successivo – a un cambio di configurazione del server.

I problemi di WhatsaApp, Instagram e Facebook si sono manifestati proprio nel giorno in cui Frances Haugen, ex ingegnera informatica di Facebook, ha detto all’emittente Cbs che “Facebook incoraggia l’hate speech per il profitto”