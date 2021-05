facebook-vuole-assicurarsi-che-tu-abbia-letto-l’articolo-che-stai-per-condividere

Facebook ha iniziato a testare un sistema di pop-up che avranno lo scopo di comparire per chiedere agli utenti di leggere un articolo prima di condividerlo. L’annuncio della nuova funzionalità è arrivato tramite Twitter, forse non a caso il social network che a giugno dell’anno scorso per primo ha iniziato ad adottare lo stesso sistema di annunci pop-up.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

