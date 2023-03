Fachada da Secretaria de Educação de Santa Isabel pega fogo depois da ação de vândalos

Ocorrência aconteceu na madrugada desta sexta-feira e foi registrada por câmeras de segurança. Fogo atingiu fachada da Secretaria de Educação de Santa Isabel

Prefeitura de Santa Isabel/Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Isabel foi alvo de vandalismo na madrugada desta sexta-feira (10).

De acordo com a Prefeitura, vândalos atearam fogo na fachada do prédio da secretaria que fica na Praça Fernando Lopes.

A Prefeitura informou que o crime aconteceu por volta das 2h30, e câmeras de segurança registraram toda a ação. A administração municipal destacou que está contabilizando os prejuízos.

Portão e objetos também ficaram danificados com incêndio

Prefeitura de Santa Isabel/Divulgação

