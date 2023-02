Faculdade Serra Dourada oferece bolsas de estudos de até 90% para quem realizou o ENEM

Além da nota do Enem, a instituição oferece diferentes formas de ingresso e bolsas de estudos A nota do Enem 2022 é, sem dúvida, um dos momentos mais esperados pelos jovens que desejam ingressar na faculdade. Ela está prevista para ser divulgada na próxima segunda-feira, dia 13, pelo site do INEP. Para contribuir com a realização do sonho do ensino superior de diversos estudantes, a Faculdade Serra Dourada, instituição referência em ensino superior na cidade de Lorena e região, está ofertando bolsas de até 90% para estudantes que desejam ingressar em qualquer curso presencial da instituição.

São mais de 200 bolsas de estudos que variam entre 30 e 90%, dependendo da nota no exame. Basta se inscrever no site da instituição, selecionar o ENEM como forma de ingresso e seguir com a sua matrícula. Uma ótima opção para quem não quer realizar vestibular.

Tabela de descontos de acordo com a nota do ENEM. Confira no site serradouradalorena.com.br a quantidade de bolsas por faixa de nota.

Além da nota do ENEM, a faculdade conta com outras formas de ingresso como, Vestibular On-line com resultado na hora, Transferência e Nova Graduação.

A Faculdade Serra Dourada faz parte da Trivento Educação, e para a região, a faculdade é referência de ensino em cursos em diversas áreas do conhecimento como saúde, engenharia, gestão, agrárias, gastronomia e tecnologia. Além desses cursos, ela incorporou mais 10 cursos digitais no portfólio, resultando em mais de 30 opções para quem deseja ingressar no ensino superior.

Instalada dentro do Eco Valle Shopping, a Serra Dourada chama atenção pela sua infraestrutura completa e moderna. O grande diferencial das instalações da faculdade são seus famosos espaços de práticas profissionais. Os cursos de Engenharia, por exemplo, contam com o Espaço Maker com todas as ferramentas necessárias para construção de projetos, já os alunos Gastronomia com a Cozinha Experimental, além dos laboratórios para os cursos de Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição equipados com os melhores instrumentos e tecnologias disponíveis no mercado, tudo para contribuir na capacitação dos futuros profissionais.

Em 2022, um novo prédio foi inaugurado com mais de 30 novos espaços acadêmicos para alunos e alunas usufruírem durante seus estudos. Outra novidade foi o lançamento da clínica-escola, a Clínica Novos Ventos. Um novo espaço de experiência prática profissional, onde os estudantes de Fisioterapia e Nutrição, prestam atendimentos à comunidade de forma totalmente gratuita. Uma aproximação real entre a prática profissional e os estudantes.

Metodologia de ensino inovadora

A Faculdade Serra Dourada se destaca no mercado de trabalho por trazer um jeito de aprender e ensinar inovador, rompendo com os métodos tradicionais de ensino. Os alunos e alunas têm aulas híbridas, tendo parte das aulas no ambiente virtual e outras presenciais. Tornando o estudo mais ativo, já que o estudante conta com seus professores no dia a dia e também tem acesso ao conteúdo e atividades digitais por meio do uso de tecnologia como aliada nos estudos.

As aulas presenciais são essenciais e tornam a metodologia cativante. São nestes momentos que os alunos e alunas da Serra Dourada são desafiados a aplicar todo o conhecimento adquirido em sala de aula. Dentro de todos os cursos, existe uma disciplina chamada Experiência Aplicada, onde estudantes devem desenvolver projetos, alinhando teoria e prática, visando a solução de algum problema ou criação dum novo produto. Tendo assim, um desenvolvimento das reais habilidades que o mercado de trabalho demanda do futuro profissional.

Além da parte técnica, a Faculdade Serra Dourada conta com a disciplina chamada Conexão com o Futuro, onde desenvolve-se habilidades socioemocionais, as famosas soft skills. No mercado de trabalho, é preciso ter profissionais competentes, mas que também dominem habilidades básicas como comunicação, relações interpessoais e inteligência emocional. Pensando nessas competências, ter no currículo uma disciplina focada no desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, faz com que a instituição forme muito mais que profissionais, mas também cidadãos críticos.

A Faculdade Serra Dourada reforça seu compromisso em levar uma transformação local por meio da educação de alta qualidade. Para você que deseja realizar seu sonho de cursar uma graduação ou pretende mudar, venha conhecer nossa estrutura e conversar com a equipe para entender mais sobre modelo acadêmico. A Nota do ENEM é apenas uma das várias possibilidades que a instituição oferece para você. Sua chance de transformar o seu futuro está na Serra Dourada.

Informações gerais sobre a Faculdade Serra Dourada:

Endereço: Estrada Chiquito de Aquino, Estr. Santa Lucrécia, 46, Lorena – SP, 12612-550 – Espaço do Eco Valle Shopping Lorena

Tony (WhatsApp): +55 31 99626-8077

Site: https://serradouradalorena.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/serradouradalorena/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/faculdade-serra-dourada-de-lorena/

