Fagioli alla Trinità di Benedetta, Facili e veloci, si fa tutto in padella. I preferiti di Bud Spencer

I fagioli alla Trinità fatti in padella o anche chiamati alla Bud Spencer, sono molto simili ai fagioli all’uccelletto. Una ricetta facile e veloce per un piatto che può essere servito come secondo o come piatto unico, rustico e nutriente. La ricetta prende il nome dal film “Lo chiamavano trinità” con Bud Spencer e Terence Hill, durante le riprese i due erano soliti preparare questa ricetta a base di fagioli e salsa piccante.

I fagioli possono essere accompagnati da del pane abbrustolito ma possono essere utilizzati anche come base per fare un’ottima pasta e fagioli. E’ una ricetta molto semplice che può essere preparata sia con fagioli secchi sia con quelli in scatola se non avete tempo di aspettare l’ammollo. Saranno golosi ugualmente e farete sempre una bella figura. Vediamo quindi come li prepara la bravissima Benedetta Rossi

Fagioli alla Trinità, Ingredienti

500 g di fagioli borlotti secchi

mezza cipolla

mezza carota

peperoncino q.b.

maggiorana o salvia, q.b.

500 g di passata di pomodoro

5 g di bicarbonato

olio extravergine di oliva q.b.

25 g sale grosso

sale fino q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare i nostri fagoli alla Trinità mettendo in ammollo i fagioli secchi in acqua fredda per almeno 8 ore. (Se non avete tempo potete utilizzare anche quelli in scatola che non avranno bisogno di ammollo). Se avete utilizzate i secchi metteteli quindi in una pentola con abbondante acqua salata. Aggiungiamo anche un cucchiaino di bicarbonato che aiuta la cottura. Lasciamoli quindi in cottura per un’ora mescolando di tanto in tanto e togliendo la schiuma in superficie quando diventa troppa.

Nel frattempo prendiamo una padella bella capiente e mettiamo un filo abbondante di olio di extravergine di oliva. Prendiamo quindi la mezza carota e la mezza cipolla, sbucciamole e tagliamole a fettine sottili. Versiamo le verdure tagliuzzate nella padella facciamole soffriggere insieme a del peperoncino a piacere e anche della maggiorana. Amalgamiamo il tutto fino a che le verdure non saranno dorate e appassite, quindi aggiungiamo anche la passata di pomodoro.

Aggiustiamo di sale e continuiamo a mescolare. Se vedete che la salsa diventa troppo densa aggiungiamo un po’ d’acqua. Lasciamo quindi in cottura per 10 minuti. Scoliamo quindi i fagioli, una volta pronti, e versiamoli direttamente nel sugo. Continuiamo la cottura mescolando sempre affinché i fagioli assorbano parte del sughetto. Infine spegniamo e impiattiamo con una fetta di pane abbrustolito e completando con un filo di olio e qualche fogliolina di maggiorana. I nostri fagioli alla Trinità sono pronti. Buon appetito!

