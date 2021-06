Fagotti alla diavola | sfiziosi gustosi e piccanti

Fagotti alla diavola, una strepitosa ricetta con una gustosa nota piccante ideale da consumare tra amici, pronti in 20 minuti.

Fagotti alla diavola

Se amate i cibi piccanti e soprattutto veloci da realizzare, ho per voi una ricetta non solo specifica, ma anche sbrigativa e facilissima da realizzare, i Fagotti alla diavola, uno strato di pasta sfoglia che avvolge un ripieno di ricotta, pomodoro, salame piccante e dolce cipolla rossa di tropea, il risultato è davvero unico, lascerà tutti a bocca aperta, questo è sicuro e non solo per il piccante. Vediamo allora insieme come si prepara questa squisitezza, seguendo passo passo il procedimento e gli ingredienti di cui abbiamo bisogno, credetemi se vi dico che sarà un gran successo. Inoltre con questa ricetta potrete arricchire anche buffet in occasioni speciali, magari diminuendo la grandezza in modo tale da creare gustosi bocconcini.

Tempi di preparazione: 15 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 4 fagotti

1 rotolo di pasta sfoglia

300 g di passata di pomodoro

1 peperoncino

250 g di salame piccante

200 g di ricotta

Origano q.b

Sale q.b

1 cipolla rossa di tropea

60 g di pecorino romano.

Preparazione dei Fagotti alla diavola

Per realizzare i fagotti alla diavola, cominciate prendendo una padella antiaderente e fate stufare la cipolla di tropea privata della pellicina esterna e ridotta a spicchi sottili, mescolate con un mestolo di legno e quando sarà appassita aggiungete la passata di pomodoro aggiustando di sale, origano e il peperoncino, lasciate cuocere per 5 minuti.

Nel frattempo, in una ciotola ammorbidite la ricotta con una forchetta e incorporate anche il pecorino romano e il salame piccante, precedentemente ridotto a pezzetti e frullato al mixer in modo da ottenere una consistenza cremosa, mescolate con un mestolo di legno in modo da amalgamare alla perfezione ogni ingrediente e sapore.

cipolle rosse

Inglobate al composto di ricotta e salame piccante anche la passata di pomodoro con la cipolla di tropea, miscelate fino a quando non otterrete un composto omogeneo e uniforme.

Adesso, srotolate il rotolo di pasta sfoglia con la relativa carta forno farcite l’interno con il ripieno di salame e passata di pomodoro piccante, sagomate un fagotto e procedete in questo mondo fino al termine degli ingredienti, disponeteli su una teglia foderata di carta forno e aromatizzate la superficie con un uovo sbattuto aromatizzato con origano e sale, infornate a forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti.

pasta sfoglia

Trascorso il tempo di cottura, tirate fuori dal forno i vostri gustosi fagottini alla diavola e lasciateli intiepidire. Adagiateli su un bel piatto da portata e serviteli a ai vostri ospiti che ad ogni morso se ne innamoreranno! Buon appetito.

