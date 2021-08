Fagottini di formaggio, wurstel e patatine fritte. Ricetta facile di Benedetta.

La merenda è spesso un momento di evasione dalla routine quotidiana e anche a me, ogni tanto, piace concedermi qualcosa di goloso e sfizioso. Come questi Fagottini con wurstel e patatine fritte, dei piccoli peccati di gola semplicissimi da fare a casa e perfetti anche come antipasto!

L’impasto per i fagottini si prepara in poco tempo usando del lievito istantaneo per preparazioni salate: non dobbiamo far altro che mescolare in una ciotola acqua, olio, sale, lievito e farina e una volta che l’impasto ha preso consistenza, continuare a lavorarlo su una spianatoia fino ad avere un panetto liscio e omogeneo. Mentre l’impasto riposa, ottimizziamo i tempi preparando il ripieno dei nostri fagottini: friggiamo le patatine (io ho usato quelle in busta surgelate, ma avendo tempo si possono anche usare le patatine fresche) e tagliamo a cubetti il formaggio. Io ho scelto l’asiago, ma vanno benissimo ad esempio formaggi a pasta filata come provola o scamorza.

Dopo che avremo steso l’impasto a formare un rettangolo, lo taglieremo in quadrati che saranno il croccante involucro dei nostri fagottini, che farciremo con i wurstel, le patatine fritte e un po’ di asiago a cubetti. Una mezz’ora in forno et voilà: i nostri Fagottini con wurstel e patatine saranno pronti in tutta la loro golosità!

Avremo così una sfiziosa merenda salata da accompagnare magari con un pochino di maionese o ketchup, ma possiamo anche sfruttare questa ricetta come aperitivo o antipasto… di certo i nostri ospiti non rimarranno delusi! Che ne dite di prepararli insieme? Forza, cominciamo subito!

