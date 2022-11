fagottini-di-pollo-farciti-di-bendetta.-facili,-veloci-e-buonissimi-col-ripieno-polpettoso

Le sovracosce di pollo farcite sono un secondo piatto succulento ed invitante: teneri e succosi fagottini di pollo, che racchiudono un ripieno sfizioso a base di salsiccia, avvolti da una pelle croccante e saporita. Un piatto semplice ma ricco di gusto, preparato con le sovracosce di pollo, una parte del pollo saporita e versatile, da accompagnare con un contorno di patate o verdure al forno, o con una fresca insalata mista.

Molto facili da preparare: si riempiono le sovracosce di pollo disossate con una farcia di salsiccia, formaggio e pangrattato, quindi si cuociono al forno o in tegame. Variando la farcitura avremo ogni volta un piatto dal sapore diverso, in base ai gusti personali o dei commensali: semplici con prosciutto cotto e formaggio, con pancetta o speck oppure aggiungendo verdure cotte o crude e funghi.

Si possono preparare in anticipo e tenere in frigo pronte da cuocere poco di pranzare, oppure conservarle in frigorifero già cotte, da scaldare al momento o da servire a temperatura ambiente. Provate questa ricetta!

Sovracosce di pollo farcite

Ingredienti per 4 Porzioni

8 sovracosce di pollo con la pelle

una salsiccia

un uovo

100 g di pangrattato

una tazza di brodo di carne o di dado

50 g di Parmigiano Reggiano, grattugiato

un bicchiere di vino bianco

olio extravergine di oliva

aglio

rosmarino

sale e pepe

inoltre spago alimentare o stuzzicadenti

Preparazione

Passate le sovracosce di pollo sopra la fiamma in modo da eliminare i residui di piume, lavarle sotto l’acqua corrente ed asciugarle bene; eliminate l’osso alle sovracosce senza togliere la pelle utilizzando con attenzione un coltello a punta fine, oppure acquistatele già disossate; lasciate la pelle per mantenere in cottura il pollo morbido, ed è buonissima una volta diventata croccante!

In una ciotola mettete il pangrattato e sbollentatelo con il brodo, aggiungete la salsiccia sbriciolata e mescolate; lasciate intiepidire ed aggiungete il parmigiano, uova, sale e pepe, ed amalgamate bene formando un impasto ben sodo. Con il composto formate delle polpette allungate, stendete le sovracosce di pollo e riempitele con le polpette e richiudetele fermandole con la corda da cucina o degli stecchini; condite esternamente con sale e pepe, sistemate le sovracosce in una teglia da forno con un giro di olio, aglio e rosmarino; cuocete nella teglia anche qualche polpetta eventualmente rimasta.

Cuocete in forno già caldo a 200°C, dopo 10 minuti bagnate il pollo con il vino e rimettete in forno lasciando cuocere per mezz’ora; quando saranno dorate in superficie girate dall’altro lato fino a che la pelle diventa bella croccante. A cottura ultimata, togliete le sovracosce farcite dal forno, lasciatele riposare 10 minuti, togliete lo spago e portate in tavola!

