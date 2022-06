Fagottini furbi di pasta sfoglia con formaggio e miele: golosissimi e pronti in pochi minuti. Non chiamatele “seadas” come il tipico buonissimo dolce Sardo. Questa è una versione simile, più veloce ma una valida sostituta se si ha pochissimo tempo a disposizione e pochi ingredienti. Spesso si può improvvisare questo dolce quando per esempio il nostro rotolo di pasta sfoglia è in scadenza e dobbiamo cucinarlo.

E’ un dolce buonissimo che ci porterà via poco tempo e che potremmo preparare per le nostre improvvise voglie di dolce. Ma ora andiamo a vedere quali sono gli ingredienti e come si preparano.

Ingredienti dei Fagottini di pasta sfoglia con formaggio e miele

1 rotolo di pasta sfoglia

4 fette di formaggio fresco a pasta filata non stagionato ( tipo il Galbanino)

miele

tuorlo d’uovo

Preparazione dei nostri fagottini

Per questa sfiziosa ricetta cominciamo a prendere il nostro rotolo di pasta sfoglia. Quindi tiriamolo fuori dal frigo e aspettiamo 10 minuti ( anche 15). Stendiamolo e facciamone 4 rettangoli. A questo punto prendiamo il nostro formaggio e tagliamolo a fette. Disponete quindi le fette di formaggio su ogni rettangolo.

A questo punto prendiamo il nostro miele e aggiungiamolo su ogni fetta di formaggio a pasta filante. La quantità è soggettiva, la potete decidere voi a seconda del vostro gusto e stato di golosità. Chiudete quindi i vostri rettangoli: potete sovrapporli ( quindi di ogni rotolo di pasta sfoglia usciranno due dolci) oppure chiudere ogni rettangolo a portafoglio.

Una volta chiuso sigilliamolo bene. Spennelliamo poi il tuorlo sbattuto con un pennello e inforniamo a forno preriscaldato ( ovviamente) a 180 gradi. Lasciamo per 15 minuti. Una volta fotto possiamo estrarlo e passare su ogni fagottino del miele per renderlo ancora più goloso.

