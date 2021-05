Fagottino di pasta matta, ripieno di verdure con salsa di soia

Ingredienti:

100 g farina bianca 0 w 280

55 g acqua

1 g lievito di birra 8 g

olio di oliva

Sale qb

Salsa di soia

n 1 carota

10 g fagiolini

20 g peperone

n 1 cetriolo

n 2 piattoni

n 1 zucchina

100 g olio di semi

1 uovo

4 foglie di basilico

1 rametto maggiorana

3 rametti coriandolo

1 rametto aneto



Procedimento per la pasta: impastare alla planetaria con la foglia la farina con il lievito, l’olio di oliva, l’acqua e il sale, il composto dovrà risultare liscio e omogeneo, coprire con la pellicola e far riposare a temperatura ambiente per 30 minuti.



Per le verdure: per le carote: pelare e tagliare a pezzi da 4 cm, quindi tagliare a fettine per il lato lungo da 0,2 mm, riporre una fetta sopra all’altra e con il coltello tagliare a striscioline da 0,2 mm.

Per i peperoni: pelare e tagliare a pezzi da 4 cm, quindi tagliare a striscioline da 0,2 mm.

Per il cetriolo: lavare e tagliare la parte esterna del cetriolo, dividerla a pezzetti da 4 cm e tagliare a striscioline.

Per la zucchina: tagliare la parte esterna verde della zucchina, dividerla a pezzetti da 4 cm e tagliare a striscioline.

Per i fagiolini: pulire dalle estremità i fagiolini, tagliarli a pezzetti da 0,5 mm e scottarli in acqua bollente salata per 1/2 minuti, togliere dalla pentola e raffreddare sin acqua. Scolare appena fredde e far asciugare.

Per i piattoni: pulire dalle estremità i piattoni, tagliarli a pezzetti da 0,5 mm e scottarli in acqua bollente salata per 1/2 minuti, togliere dalla pentola e raffreddare in acqua. Scolare appena fredde e far asciugare.

Raccogliere tutte le verdure in una ciotola, aggiungere le foglie delle erbe aromatiche, mettere una spolverata di pepe e amalgamare il tutto.

Finitura del piatto: dividere l’impasto in 8 pezzi, con il mattarello e con l’utilizzo della farina stendere la pasta, dando la forma tonda, adagiare al centro le verdure tagliate, aggiungere un pizzico di sale, spennellare il bordo della pasta con l’uovo sbattuto e chiudere come un calzone, schiacciare il contorno con le punte di una forchetta. Mettere sul fuoco a fiamma tenue una pentola antiaderente con l’olio di semi e scaldare, aggiungere i ravioli e friggerli da entrambi i lati, toglierli e asciugarli su carta assorbente. Servirli nel piatto con a parte un ciotolino di salsa di soia per intingere i ravioli.

