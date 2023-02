Interdição acontece em uma das faixas no quilômetro 247 no sentido Ribeirão Preto. O fluxo sentido capital segue normalmente. Obra na SP-330 em Santa Rita do Passa Quatro causa lentidão no trânsito

Um trecho na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Santa Rita do Passa Quatro (SP) , foi parcialmente interditado sem previsão de liberação, depois da pista ser danificada por conta das chuvas.

A interdição acontece em uma das faixas no quilômetro 247 no sentido Ribeirão Preto. O fluxo sentido capital segue normalmente.

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, foram identificados impactos no talude e no pavimento da rodovia.

Faixa da SP-330 em Santa Rita do Passa Quatro é interditada para obras por conta das chuvas

Ainda de acordo com a Arteris, o trabalho está sendo feito para liberar a faixa interditada no menor tempo possível, porém não há previsão para o término.

A concessionária ainda informou que novas interdições podem ser realizadas no trecho, se houver algo que coloque em risco a segurança dos motoristas.

Por conta do trecho em obras, a Arteris orienta que os motoristas devem redobrar a atenção, reduzir a velocidade e respeitar a sinalização.

Vito Califano