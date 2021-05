Fake News di Virginia Raggi, non è vero che il Partito Animalista Italiano appoggerà la sindaca per la rielezione

Nelle giornata di ieri è stata pubblicata da più media un comunicato stampa, piuttosto “distorto”, con cui si lasciava capire che il Partito Animalista Italiano, decimo partito italiane alle ultime europee 2019 e presente alle ultime regionale 2020 con la media del’1.15% nelle regioni ove si è presentato (con l’elezione di un consigliere regionale in Campania), avrebbe dichiarato l’appoggio alla sindaca Virginia Raggi per le prossime amministrative 2021 grazie al “conclamato” segretario cittadino Maurizio Lombardi Leonardi.

Orbene, con dispiacere il Direttivo annuncia di non aver mai dato alcuna autorizzazione all’appoggio dell’avv. Virginia Raggi alle elezioni comunali 2021, seppure il partito non risulti per sua natura identificato per sua natura con alcuna coalizione e/o schieramento, ma aperto ad ogni collaborazione con le forze politiche che abbiano a cuore il tema del benessere animale e dell’ambiente. Se l’avv. Raggi avesse semplicemente dato un’occhiata allo Statuto del Partito (pubblicato ed in pubblica visione sul sito ufficiale: www.partitoanimalista.org), avrebbe agevolmente rilevato come non esista nel partito alcuna figura di “segretario cittadino”, ma come il sig. Leonardi Lombardi (a cagione del quale è stata già avviata una procedura di espulsione) sia al massimo responsabile di un mero circolo cittadino su Roma, di sole cinque persone, e al più semplice iscritto al Partito.

Il Partito Animalista Italiano, il cui direttivo e presidente nazionale non conosce nè ha mai incontrato e/o avuto alcun contatto personale con la sig.ra Raggi, smentisce quindi categoricamente di aver accordato alcun appoggio alla ricandidatura dell’avv. Virginia Raggi alle prossime elezioni comunale 2021 e, anzi, si riserva ogni azione nelle sedi competenti nei confronti dell’ufficio stampa della stessa e del sig. Maurizio Leonardi Lombardi per millantato credito, nonchè per i danni provocati da notizie infondate all’immagine del Partito Animalista Italiano.