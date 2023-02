Falcão-relógio de rara aparição no Norte de SC é resgatado em quintal de casa

Este foi o primeiro resgate desta espécie na cidade. Falcão-relógio resgatado em Jaraguá do Sul

Um falcão-relógio, espécie rara no Norte catarinense, foi resgatado no quintal de uma casa em Jaraguá do Sul. Esta foi a primeira aparição conhecida da ave no município.

O resgate ocorreu na quarta-feira (2) por biólogos da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama).

Segundo o biólogo Christian Raboch, a ave, ainda jovem, estava no quintal de uma casa no bairro Barra do Rio Cerro. Após a análise dos profissionais, foi constatado que a espécie nunca havia sido resgatada em Jaraguá do Sul.

“Identificamos que esse animal era diferente dos gaviões normalmente encontrados no município e, após algumas pesquisas, concluímos que se tratava de um falcão-relógio”, afirmou Raboch.

Como está foi a primeira aparição conhecida desta espécie em Jaraguá do Sul, a aparição foi considerada rara, explicou o biólogo.

A equipe responsável pelo resgate do falcão-relógio observou que a ave bateu contra uma porta de vidro. No entanto, após uma avaliação feita por um veterinário, verificou-se que o animal não estava machucado.

Dessa forma, a ave foi devolvida à natureza no mesmo dia.

Falcão-relógio

Segundo a Fujama, o nome do animal se dá por conta da pontualidade do canto grave ao amanhecer ou anoitecer, e do balanço da cauda, como o pêndulo de um relógio. Uma das características desse animal é ser de difícil observação, e mais escutado do que visto.

A plumagem mais comum é de cor escura nas costas, parte superior do pescoço e da cabeça, contando, porém, com muitas variações de cor. O habitat natural da espécie é nas florestas.

