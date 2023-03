Falésias de praias de Parnamirim têm alto risco de desmoronamento, diz Defesa Civil

Segundo prefeitura de município da Grande Natal, trechos podem ter queda de parte dos paredões a qualquer momento. Defesa Civil visitou falésias de Parnamirim e constatou risco de desmoronamento de estruturas

Ana Amaral/Prefeitura de Parnamirim

As falésias e encostas das praias de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, estão em situação de alto risco de desmoronamento. A constatação foi feita pelas equipes da Defesa Civil do município, durante vistoria realizada no último sábado (25).

Em alguns trechos pode haver a queda de parte dos paredões a qualquer momento, segundo informou o município.

Em Cotovelo, as rachaduras são tão proeminentes que é possível ver por entre as fendas, às vezes de 1 cm ou até mesmo 2 cm. Já na região conhecida como “prainha”, com circulação de pescadores e banhistas, muitas encostas já desabaram nos últimos 15 dias, mesmo com a sustentação de raízes de grandes árvores. Alguns troncos caíram devido ao próprio peso da copa das árvores.

De acordo com o município também há plantas ocas, com espaço livre entre raízes e o terreno, tudo visível a olho nu. Ainda assim, não é difícil encontrar pessoas perto demais dessas áreas, sem se importar com o perigo.

Agente da Defesa Civil aponta rachadura na borda de falésia em Parnamirim, RN

Ana Amaral/Prefeitura de Parnamirim

Durante o último sábado (25), os agentes da Defesa Civil de Parnamirim abordaram banhistas, pessoas que caminhavam na orla e turistas que vêm em busca de fotos perto do precipício das falésias.

Segundo a prefeitura, a área está toda sinalizada com placas e com uma equipe de plantão, para evitar que acidentes aconteçam no local.

A orientação do município é que na orla – área mais baixa, as pessoas não busquem abrigo do sol próximo de encostas e falésias. Na parte superior dos paredões, ainda segundo a prefeitura, a população não deve se aproximar demais da borda em busca de fotos ou contemplação.

“Uma distância segura, de 10 a 15 metros da borda deve sempre ser respeitada, com ou sem a presença de agentes no local”, informou a prefeitura.

Falésias

Falésias são um tipo de acidente geográfico formado por uma encosta vertical, que geralmente termina no mar e se encontra sob a ação erosiva causada pela água. Falésias de grande dimensão costumam ser chamadas de penhasco.

Falésias em Parnamirim têm alto risco de desmoronamento, segundo a prefeitura

Ana Amaral/Prefeitura de Parnamirim

Em 2020, a queda de uma falésia na Praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, matou um casal e um bebê de 7 meses, além do cachorro da família. Um estudo feito por pesquisadores da UFRN e publicado um ano depois apontou problemas na estrutura das falésias em Pipa e também no litoral Sul do estado, inclusive nas margens da estrada para Tabatinga.

Em dezembro de 2022, parte de uma falésia desmoronou em Cotovelo – praia de Parnamirim.

Outros acidentes, como quedas de cima das estruturas também acontecem no estado. Em novembro de 2022, um turista do Rio de Janeiro Jouber Manhães, de 68 anos, morreu ao cair de uma falésia na Praia de Pipa durante um passeio de quadriciclo.

