Mercoledì 16 dicembre 2020 va in onda in prima tv assoluta per il nostro Paese il film Fallen su Italia 1. Per la regia di Scott Hicks, si tratta dell’adattamento del primo libro della saga di Lauren Kate. Il romanzo Fallen è seguito da Torment, il secondo capitolo. Fallen 2 (Torment) diventa un film? Ecco cosa sappiamo.

Fallen 2 (Torment) film in arrivo?

Il libro Fallen è stato pubblicato nel lontano 2009 e solo nel 2016 è stato realizzato l’adattamento cinematografico. Il secondo romanzo della saga si intitola Torment. È tempo che Fallen 2 (Torment) diventi un film? Al link trovi maggiori dettagli.

Fallen saga di romanzi

Addison Timlin E Jeremy Irvine In Una Scena Di Fallen Credits M2 Pictures E Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Dopo Fallen la saga di romanzi continua con i capitoli Torment, Passion, il racconto Fallen in Love, Rapture, il racconto Angels in the Dark e Unforgiven. Se Torment, Passion e Rapture si concentrano principalmente sulla storia d’amore senza tempo di Lucinda Price e Daniel Grigori, Fallen in Love ci racconta come Shelby e Miles si sono innamorati.

Angel in the Dark invece ci anticipa cosa accadrà in Unforgiven, il cui protagonista principale è Cam. Nell’ultimo volume della saga principale (Rapture) infatti, l’angelo caduto scompare misteriosamente e tutti i fan per anni si sono chiesti dove era andato a finire.

Nonostante infatti Luce e Daniel siano la coppia più amata e nonostante tutti abbiano amato la loro storia d’amore senza tempo e il modo in particolare in cui si sono innamorati, il personaggio di Cam è forse quello più interessante. Lo conosciamo come il cattivo ragazzo che ha scelto di schierarsi dalla parte di Lucifero in seguito a una delusione d’amore che lo ha devastato.

Detto ciò però tiene ancora (seppur in modo contorto) a Grigori, che in passato considerava un fratello e Luce, che vuole proteggere a tutti i costi. Proprio per questo è stato realizzato Unforgiven, che dà giustizia e un lieto fine all’angelo caduto. Il primo volume della saga è diventato un film ma non abbiamo notizie sull’eventuale continuazione della storia sul grande schermo.

Fallen Torment, trama del secondo libro

continua a leggere dopo la pubblicità

Fallen 2 Torment è il sequel di Fallen. Lucinda ha scoperto l’esistenza degli angeli caduti e della continua lotta tra bene e male. In Fallen Miss Sophia prende la ragazza in ostaggio ed è intenzionata ad ucciderla. Secondo la donna infatti Daniel per poter scegliere da che parte stare deve fare a meno di Luce. In questo modo non ha distrazioni e può essere convinto a scegliere il Paradiso.

Fortunatamente la protagonista viene salvata in tempo e portata al sicuro. In Torment Luce viene a conoscenza dell’esistenza dei Nephilim. Essi sono nati dall’unione degli angeli caduti con gli esseri umani e vivono in una struttura nascosta, che è una vera e propria scuola, la Shoreline.

Qui fa la conoscenza di Shelby e di Miles. La prima all’inizio non prende in simpatia la protagonista. Infatti in passato ha avuto una storia passeggera con Daniel e vedere con i propri occhi colei di cui si è parlato per secoli la innervosisce ancora di più. Questo perché Daniel nonostante abbia avuto altre relazioni nel corso dei secoli non ha mai smesso di amare Luce.

continua a leggere dopo la pubblicità

Miles invece rimane subito affascinato da lei e i due diventano subito amici. Daniel nel frattempo si è alleato con Cam per eliminare gli Esclusi, coloro che vogliono uccidere Lucinda ma non può rivelarlo alla fidanzata perché troppo pericoloso. Questo crea tensione tra i due e la ragazza quindi si avvicinerà di più al suo nuovo amico, arrivando persino a baciarlo.

Scopre inoltre che le ombre che la accompagnano da tutta la vita sono in realtà degli Annunziatori, dei portali che permettono di viaggiare nel passato e nel futuro. Miles trova un libro che mostra come usarli e Lucinda riesce a guardare degli episodi passati e a conoscere sua sorella in una vita precedente. Arrianne interviene proprio mentre sta per cambiare (senza volere) il suo passato e le rivela anche che cosa sta facendo Daniel.

Il giorno del Ringraziamento la protagonista torna a casa e riceve la visita inaspettata di Daniel e degli altri angeli. Vengono però attaccati dagli Esclusi e lei, volendo saperne di più, entra in un Annunziatore seguita da Daniel.

Fallen 2 Torment, nuovo cast in arrivo?

Se il film Fallen ha lasciato soddisfatti alcuni fan, ha deluso sicuramente altri sostenitori della saga originale, banalizzando la storia d’amore tra i due protagonisti. Secondo molti è il motivo per cui difficilmente ci sarà un sequel, almeno sul grande schermo. Il produttore esecutivo della pellicola, Kevan Van Thompson, ha però dichiarato che forse uno dei problemi è il cast, motivo per cui se mai si dovesse realizzare un seguito, si potrebbe optare per un cambiamento degli attori.

continua a leggere dopo la pubblicità

Per il momento ha rivelato che non c’è il sequel in fase di sviluppo ma chi lo sa? Potrebbe avere lo stesso destino di Shadowhunters e diventare una serie tv! Se mai questo progetto andasse in porto, speriamo che Jeremy Irvine sia riconfermato nel ruolo di Daniel Grigori!