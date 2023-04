Falso empresário suspeito de ameaçar mulher com divulgação de fotos íntimas é indiciado por tentativa de ‘sextorsão’

Suspeito usou identidade falsa e se passou por empresário para iniciar um relacionamento com a vítima nas redes sociais. Após conseguir fotos íntimas, ele passou a ameaçá-la. Homem suspeito de ameaçar vítimas com fotos íntimas é indiciado pela Polícia Civil

Um homem, de 25 anos, que se passava por empresário na internet, foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de ‘sextorsão’. De acordo com as investigações, ele manteve um relacionamento com uma mulher pelas redes sociais. Depois de conseguir fotos íntimas dela, passou a fazer ameaças e exigir que ela gravasse vídeos íntimos.

O termo ‘sextorsão’ é usado quando alguém faz ameaças, chantagem e constrangimento para obter vantagem de cunho sexual.

O caso em questão foi investigado pela 13ª Delegacia de Augustinópolis. As investigações começaram depois que a vítima procurou a polícia para denunciar. Ela relatou que um homem, com quem teve um relacionamento superficial em uma rede social, passou a constrangê-la para gravar vídeos íntimos. Caso ela não fizesse, ele divulgaria fotos que já tinham sido encaminhadas pela mulher.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem mora em Maceió (AL) e usava identidade falsa para se passar por empresário na internet. Com isso, ele conseguiu enganar a vítima.

“Após conseguir as fotografias íntimas, passou a exigir que outros vídeos íntimos fossem gravados e encaminhados, e caso não fosse atendido, realizaria ampla divulgação dessas fotografias”, explicou o delegado Jacson Wutke, responsável pelo caso. Inclusive, durante as ameaças, teria encaminhado essas fotografias para outras pessoas, segundo o delegado.

A polícia informou que o homem praticavam com frequência o ‘catfishing’, quando os criminosos criam perfis falsos na web para enganar outros usuários. Após conquistar a confiança, aplicam golpes, passam a extorquir dinheiro, vazam fotos íntimas, roubam dados pessoais e bancários, etc.

“O senso comum costuma ver a internet como ‘terra de ninguém’. Não é, nem nunca foi. Muito embora a legislação vigente não tenha acompanhado a contento a evolução da sociedade, principalmente em âmbito virtual, existem leis que, sejam gerais ou específicas, são inteiramente aplicáveis a esses delitos praticados na internet”, destacou o delegado.

O homem foi indiciado pelos crimes de falsa identidade, tentativa de estupro e divulgação de cena de nudez sem consentimento da vítima.

