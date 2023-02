Falso médico é preso em São José dos Campos por suspeita de assassinato em Pernambuco

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra Fábio Machado da Cunha nesta segunda-feira. Falso médico acusado de homicídio em Pernambuco é preso em São José dos Campos, SP

Suspeito de um assassinato em Pernambuco, o falso médico investigado pela Polícia Civil foi preso novamente na manhã desta segunda-feira (13) em São José dos Campos (SP). A prisão aconteceu após a Justiça de Pernambuco expedir um mandado de prisão preventiva contra ele.

Fábio Machado da Cunha é suspeito de envolvimento em um crime que aconteceu no fim de 2022 em Itapetim (PE). No caso, um homem de 29 anos foi encontrado morto em uma geladeira na casa de Fábio depois de ficar quase um mês como desaparecido. O rapaz nega o crime.

A Justiça apontou ainda que na casa de Fábio funcionava, em tese, uma clínica clandestina. No local foram apreendidos documentos falsos, medicamentos sujeitos à prescrição médica, mobílias destinadas para procedimentos clínicos, certificados de conclusão de cursos na área de saúde e estética, além de outros apetrechos médicos.

Na decisão para expedir o mandado de prisão, o juiz Carlos Henrique Rossi argumenta que há indícios suficientes de que o suspeito cometeu os seguintes crimes:

Destruir, subtrair ou ocultar cadáver

Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Falsificar documento

Antes da prisão desta terça, o homem já havia sido detido no final de janeiro em São José dos Campos, mas acabou solto depois de passar por uma audiência de custódia. Na ocasião, a detenção aconteceu por uso de documento falso e exercício ilegal da medicina.

Polícia segue investigando suspeito de ser falso médico em São José

Investigado por atuar como médico

O suspeito já havia sido preso na noite do dia 31 de janeiro em uma farmácia de manipulação na Zona Sul de São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Civil, que já vinha investigando o homem, uma equipe foi até o local, que era constantemente frequentado por ele. O rapaz foi abordado pelos policiais e entregou um RG falso.

As investigações da polícia apontam que o suspeito se apresentava como médico e comercializava medicamentos controlados sem autorização. Com o suspeito, os policiais ainda encontraram carimbos médicos, receituários, guias de exames, jaleco e medicamentos.

O caso foi registrado como uso de documento falso, exercício ilegal da medicina e crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais na Deic de São José dos Campos.

O que diz o suspeito?

Ao g1, Fábio Machado da Cunha afirmou que não atuava como médico e que nunca vendeu medicamentos, mas admitiu que as receitas eram falsificadas e para uso próprio. Ele negou envolvimento no homicídio em que é investigado no Pernambuco.

