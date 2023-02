Falso médico preso em São José dos Campos é solto após audiência de custódia

Justiça considerou não haver requisitos para prisão preventiva do suspeito. Falso médico acusado de homicídio em Pernambuco é preso em São José dos Campos, SP

O falso médico preso na noite desta terça-feira (31) em São José dos Campos (SP) foi liberado após passar por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (31). O homem, detido por uso de documento falso e exercício ilegal da medicina, é suspeito de dois assassinatos.

Na decisão pela soltura, o juiz José Loureiro Sobrinho considerou que “embora muito reprovável, o delito (uso de documento falso e exercício ilegal de medicina) foi perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa”.

Além disso, segundo o Tribunal de Justiça, não há requisitos suficientes para a prisão preventiva.

Apesar da liberdade, o homem terá que seguir medidas que foram definidas durante a audiência. São elas:

comparecimento bimestral à Justiça para comprovar as atividades;

proibição de se ausentar da cidade por oito dias consecutivos ou mais sem autorização;

recolhimento domiciliar entre 20h e as 06h durante a semana;

recolhimento domiciliar o dia todo aos finais de semana.

O rapaz ainda precisou deixar um contato de telefone e o endereço para poder ser encontrado caso seja necessário.

Preso em farmácia

O suspeito foi preso na noite desta terça-feira (31) em uma farmácia de manipulação na Zona Sul de São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Civil, que já vinha investigando o homem, uma equipe foi até o local, que era constantemente frequentado por ele. O rapaz foi abordado pelos policiais e entregou um RG falso.

As investigações da polícia apontam que o suspeito se apresentava como médico e comercializava medicamentos controlados sem autorização. Com o suspeito, os policiais ainda encontraram carimbos médicos, receituários, guias de exames, jaleco e medicamentos.

O caso foi registrado como uso de documento falso, exercício ilegal da medicina e crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais na Deic de São José dos Campos.

Suspeito de homicídios

Além do exercício ilegal da medicina, o homem preso é apontado com envolvimento em dois homicídios.

O primeiro caso aconteceu no fim de 2022 na cidade de Itapetim, Sertão de Pernambuco. Um homem de 29 anos foi encontrado morto em uma geladeira após ficar quase um mês desaparecido.

Fabio também é suspeito também de participar de um outro assassinato em Guarulhos (SP). Ele foi preso em flagrante, e a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão para preventiva.

Vittorio Rienzo