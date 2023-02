‘Falso síndico’ é indiciado após aplicar golpe em loja de artigos para piscina no litoral de SP

Homem se passou por síndico de um condomínio em Mongaguá (SP) e solicitou a compra de uma motobomba e baldes de cloro na loja de Praia Grande (SP), avaliados em mais de R$ 3,6 mil. ‘Falso síndico’ é indiciado após aplicar golpe em loja no litoral de SP

Um homem, de 40 anos, foi indiciado após fingir ser síndico de um condomínio em Mongaguá, no litoral de São Paulo, para realizar a compras em uma loja de artigos para piscina em Praia Grande, cidade vizinha. Segundo a Polícia Civil, ele praticou o crime de estelionato no valor de mais de R$ 3,6 mil.

De acordo com as autoridades, o ‘falso síndico’ entrou em contato com a loja via WhatsApp, no dia 20 de janeiro, e solicitou o orçamento dos produtos. Após o comércio informar os valores, ele pediu que tudo fosse faturado em nome de um condomínio, via boleto e com pagamento em até 30 dias.

Ainda conforme a polícia, após fechar a compra, o suspeito disse que um funcionário, de carro, iria retirar os materiais na loja. A vítima efetuou a venda. Momentos depois da entrega, o comerciante entrou em contato com a administração do prédio para confirmar os dados fornecidos e gerar o boleto bancário.

No dia seguinte, a vítima foi informada pelo condomínio que a compra não era reconhecida pelo verdadeiro síndico e que não havia sido feita. Diante dos fatos, a loja chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil foi acionada e, após as investigações e com o uso das câmeras de segurança do estabelecimento, as autoridades identificaram o suspeito e conseguiram apreendeu o carro utilizado para fazer o transporte dos materiais.

O pagamento, porém, não foi realizado e os materiais levados pelo criminoso não foram encontrados. Segundo o delegado que acompanha o caso, o suspeito segue em liberdade até a decisão da Justiça, que pode decretar a prisão dele. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Praia Grande.

A Polícia Civil esclareceu que vítimas de golpes semelhantes devem procurar a unidade policial e registrar o boletim de ocorrência para identificar e responsabilizar os autores. Informações que auxiliem as investigações podem ser feitas de modo anônimo via telefone 181 (Disque Denúncia).

