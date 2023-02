Falta d’água em Passa Três: família que mora em sítio com nascente oferece ajuda a vizinhos para encher galões

Bruna Trindade publicou em suas redes sociais que qualquer pessoa pode ir ao sítio onde ela mora com o marido e os filhos para pegar água de mina. Moradores do distrito de Rio Claro reclamam que problema é recorrente. Bruna e o marido no sítio onde moram em Passa Três

Diante dos constantes problemas no abastecimento de água em Passa Três, distrito de Rio Claro (RJ), uma família abriu as portas de sua casa para tentar amenizar os transtornos enfrentados pelos vizinhos.

Bruna Trindade mora com o marido e quatro filhos pequenos em um sítio que tem três nascentes de água e estão dispostos a atender quem precisar de ajuda para encher galões. Basta entrar em contato com ela pelo telefone (24) 98156-4979.

Falta d’água em Passa Três: família oferece ajuda a vizinhos para encher galões em minas

“Graças a Deus aqui não falta água. E são muitas famílias que estão precisando. A grande maioria não tem caixa d’água para o caminhão encher ou não tem como caminhão-pipa chegar onde eles moram. Aí, eu deixo pegar água aqui… só trazer o galão e encher”, disse Bruna.

Segundo os moradores de Passa Três, não chega água encanada nas casas há uma semana, mas o problema é recorrente.

“O problema é frequente, a bomba d’água fica no Rio Piraí. O rio enche, a bomba vai embora junto. O rio está seco, a bomba queima por falta d’água. Pisca a luz, queima a bomba. A estrada que precisa passar o caminhão pipa, não pode passar o caminhão, porque o estado da estrada é precário. Aí não tem como abastecer o reservatório”, reclamou Bruna.

Nas redes sociais, a moradora Michele Beliane comentou que tirou a tampa da caixa d’água para tentar juntar um pouco de água da chuva.

Moradora mostra que tirou a tampa da caixa d’água para reservar água da chuva

Um dono de restaurante também apontou a dificuldade em manter o negócio funcionando em meio à falta d’água no distrito.

“10:40 da noite. Sem previsão de chegar água na cidade. Temos que pegar água no sítio e joga com a bomba na caixa d’água. Isso para não fechar as portas, senão a gente já tinha fechado. Essa água é só pra encerrar o expediente. Amanhã tem que encher tudo de novo. Três, quatro, cinco vezes, o quanto for necessário”, reclamou Júnior Almeida, na noite de quarta-feira (15).

Dono de restaurante reclama da falta d’água em Passa Três

O abastecimento de água no município é privatizado. Procurada pelo g1, a prefeitura de Rio Claro informou que segue mediando a relação entre os clientes e a Rio+Saneamento, empresa responsável pelo fornecimento, com o objetivo de cobrar soluções.

A prefeitura encaminhou ao g1 um comunicado da Rio+Saneamento à população. Confira a íntegra:

“A Rio+Saneamento informa que, em função da chuva que atinge toda a região Sul Fluminense desde o início da semana, o abastecimento de água em vários bairros do município de Rio Claro foi reduzido nesta quinta (16). A força da água elevou o nível dos rios que cortam a cidade, obstruindo as captações que levam água bruta (não tratada) para as estações de tratamento (ETAs) de Rio Claro e dos distritos de Passa Três e Getulândia.

O problema afeta seis bairros do distrito central de Rio Claro – Alambari, Centro, Estrada dos Três Pinheiros, Guarita, Morro do Estado e Vila Velha – e toda a área dos distritos de Passa Três e Getulândia. O fornecimento de água será retomado assim que a limpeza for concluída nas três unidades.

A concessionária orienta aos consumidores dos bairros afetados pela chuva a utilizarem água de forma consciente e a adiarem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Rio Claro conta com os canais de atendimento da Rio+Saneamento: o telefone 0800-772-1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.”

