Falta de chuva provoca aumento na safra do camarão no RS, e preços caem

A estiagem que afeta quase a metade dos municípios do RS, por outro lado, está fazendo com que a safra de camarão aumente este ano no estado. A falta de chuva faz com que mais água do mar entre na Lagoa dos Patos, propiciando a presença do crustáceo.

Segundo Nilton Machado, presidente da Colônia de Pescadores de Rio Grande , no Sul do estado, a safra de 2023 é maior do que a observada no ano passado.

“Com a estiagem, a salinidade aumenta e aí é o clima, é o ambiente propício para o camarão se desenvolver”, explica.

Preços mais baixos

A maior oferta influenciou no preço. Nos primeiros dias da safra deste ano, o quilo do camarão com casca pode ser encontrado por até R$ 8 em Rio Grande. O crustáceo pronto para ser preparado custa entre R$ 25 e R$ 30, o quilo. Os pescadores afirmam que o preço é 30% do valor da safra passada.

“Estou achando os preços ótimos, mas acho que ainda deve baixar mais um pouquinho”, diz a engenheira agrônoma Mauara do Prado dos Santos, que comprava camarão no Mercado Público de Rio Grande.

Até maio, pescadores de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e São Lourenço do Sul que possuem licença ambiental podem capturar o camarão na Lagoa dos Patos. Só em Rio Grande, são cerca de 3 mil famílias.

