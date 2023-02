Falta de fiscalização na Rodovia Mogi-Guararema preocupa comerciantes e motoristas

Quem vive ou trabalha no local sabe que a segurança na via é motivo de preocupação. Em nota, o DER informou que planeja a instalação de novos radares nas rodovias estaduais. Curvas e falta de monitoramento de velocidade na Mogi-Guararema preocupa moradores

Guararema conta com várias atrações para o carnaval, mas no caminho quem se dirige à cidade precisa tomar cuidado. A grande quantidade de curvas e a falta de monitoramento de velocidade da Rodovia Mogi-Guararema são motivos de preocupação para comerciantes da região e motoristas.

O nome oficial da rodovia é Dom Paulo Rolim Loureiro, mas ela é mais conhecida como Mogi-Guararema. São quase 50 quilômetros de extensão, que permitem o acesso da região a várias rodovias importantes, como a Ayrton Senna e a Presidente Dutra.

Mas quem vive ou trabalha no local sabe que a segurança na via é motivo de preocupação. Alguns veículos em alta velocidade e ultrapassagens perigosas.

“Aqui a gente sempre quis [radar]. Tentamos já pedir um radar ou uma lombada, ou uma faixa de pedestre, porque aqui tem muito pedestre. Os motoqueiros, finais de semana, a velocidade muita alta, é um perigo isso aqui. Quando sai dali, da rotatória, pra entrar pra cá é um perigo. Eu não sei como ainda não morreu gente ali”, disse a comerciante Cléa Nogueira.

O restaurante dela fica no km 69,5, perto da entrada da Vila Estação Luis Carlos. “Eles passam numa velocidade muito alta, muito alta. E o carro que vem de Mogi pra cá também vem com muita velocidade. No sair daqui as pessoas não respeitam também, sai muito rápido. Usa isso aqui como rotatória. Eu acho que precisa ou do radar ou uma faixa de pedestre”, explicou Cléa.

Rodovia Mogi-Guararema não conta com radares ou lombadas eletrônicas

A rodovia tem uma base da Polícia Rodoviária, mas o local está fechado e parece que está abandonado. A porta tem até tapumes de madeira e não é possível encontrar nenhum policial trabalhando. Ao lado, há um posto de pesagem do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que funciona para controlar os veículos de grande porte que passam pela via.

Sobre a base policial, em março do ano passado o Diário TV mostrou que a Polícia Rodoviária afirmou que o trabalho no local ia ser intensificado.

“A gente colocou mais um policial aqui e uma viatura operacional. Então, o que isso vai mudar? Esses dois policiais podem fazer a fiscalização aqui na base operacional, podem fazer pequenos deslocamentos próximos aqui, pra dar primeiros atendimentos, caso for necessário, acionando uma outra equipe pra dar o prosseguimento, pra que eles possam retornar pra base. E vai oferecer mais segurança pro usuário da rodovia”, disse o tenente da Polícia Rodoviária André Belarmino na época.

A altura do km 72 é um trecho reto, que exige bastante atenção dos motoristas. O local contava com um radar de fiscalização, de controle de velocidade, mas o aparelho foi retirado. A velocidade máxima permitida é de 60 km por hora.

A vendedora Érica Ferreira trabalha às margens da rodovia e conta que o radar por ali faz falta. “Realmente sem o radar as pessoas não respeitam, não tem consciência, né? Passam rápido, sem respeitar. Muitos até cortam caminhões cheios, porque aqui frequentam muito caminhão, e tem pessoas que não respeitam. Por mim, voltaria o radar”, contou a vendedora.

Quem anda de moto também sabe que é preciso muito cuidado para não se envolver em acidentes na Mogi-Guararema.

“De moto, é bastante perigoso, porque você não tem muitos pontos de ultrapassagem na estrada. Então, acaba que as pessoas acabam se arriscando pra ultrapassar. Os caminhões dividem espaço com os carros, com as motos e você não tem nenhum ponto que é pista dupla. E tem muitas curvas, pouca visibilidade. Então, acaba que as pessoas se arriscam e com a moto você fica mais vulnerável”, disse o economista Adilson Coelho.

Por nota, o DER disse que prepara a licitação para instalação de novos radares nas rodovias estaduais, de acordo com os trâmites legais e prazos regimentais previstos e que a fiscalização de velocidade segue sendo realizada pela Polícia Militar Rodoviária, por meio dos radares portáteis. Além disso, o órgão informou que o respeito às leis, como dirigir dentro da velocidade determinada na via, é vital para um trânsito mais seguro.

