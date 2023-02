Falta de iluminação pública e manutenção em calçadas aumentam insegurança no Jardim Violeta, em Poá

Moradores do bairro alegam que roubos e tentativas de assalto já foram registrados no local. Prefeitura de Poá informou que ruas receberam serviços de iluminação recentemente, porém equipes irão verificar a situação relatada. Moradores reclamam da falta de iluminação pública e manutenção viária em Poá

A falta de manutenção na iluminação pública já virou rotina para moradores de alguns bairros de Poá. A solução demora para chegar e junto com a escuridão surge o medo e a insegurança.

Na Rua União, no bairro Violeta, as luzes dos postes estão funcionando normalmente agora. Uma moradora que chamou a reportagem do Diário TV para reclamar da falta de iluminação pública diz que o pessoal da companhia elétrica compareceu para resolver o problema pouco antes da chegada da equipe da TV Diário chegar no bairro.

“Pelo menos aqui na Rua União, nesse pedaço onde eu moro, eles trocaram as lâmpadas”, disse a assistente administrativa Zilda da Silva Luna.

Com a falta de luz a insegurança no bairro aumentou, um irmão de Zilda até já foi assaltado. “Não tem nem um ano o comércio dele aqui. Foi assaltado duas vezes, o carro dele tava na porta do comércio. Levaram o carro dele embora. Polícia aqui é raro, muito raro passar polícia aqui, embora eles falam que, pra polícia vir num determinado bairro, a pessoa tem que ir, fazer boletim de ocorrência, pra eles saberem onde está a maior quantidade de assalto pra poder tá tendo mais policiamento. Eu não sei se as pessoas estão indo fazer boletim de ocorrência, talvez as pessoas sabem que nem resolve, não resolve muita coisa, então nem vai fazer”.

Andando um pouco mais pelo bairro, a reportagem encontrou alguns pontos sem luz, nos postes. Um deles é na Rua Uruaçu, onde um poste está sem luz. Também há um agravante, outro poste mais adiante também não funciona. Outro problema verificado no bairro é o mato alto, em um terreno baldio, de um lado ao outro, o que complica ainda mais a questão da falta de segurança. Os moradores demonstram muita preocupação com a situação, pois é possível que pessoas se escondam atrás do mato. O medo dos moradores é de assalto.

Luiz Alexandre explica que o poste está sem funcionar há muito tempo. “Já tem mais de dois anos que tá esse mesmo problema aí. Nunca foi instalado a luz aqui pra gente, pra clarear essa rua, que a gente vê que é bem escura, né? Pra eu subir aqui, fui quase assaltado duas vezes. Já tive que dar a volta pela outra rua porque tinha pessoas aqui que não dava pra eu passar porque eu sabia que ia perder”.

Uma parte de outra rua está escura. Do outro lado da calçada também há muito mato no terreno. Quem passa por esse trecho na Rua Chile sente medo.

“A gente fica exposto a assalto, por conta do mato, por conta que ela fica mais tempo apagada do que acesa. Meu pai sai de madrugada pra trabalhar, meu marido também sai de madrugada pra trabalhar e às vezes se levantar do portão a gente acaba ficando em risco”, disse a auxiliar de limpeza Patricia da Cruz Silva.

Foram três protocolos abertos na prefeitura e contato direto com a concessionária responsável. Quando a reportagem da TV Diário esteve no pela primeira vez, o problema continuava, a luz do poste que fica bem na esquina não funcionava como deveria.

“Já entrei em contato com a Prefeitura e com a empresa terceirizada deles. A gente faz a reclamação, gera número de protocolo, mas não foi atendido. As duas vezes que eu pedi não foi atendida e a terceira vez, que foi com uma conversa de WhatsApp, ela falou que ia vir com cinco dias, mas já venceu o prazo e até agora nada”.

A Prefeitura de Poá conseguiu uma liminar na Justiça para que o valor arrecadado a título de taxa de iluminação na conta de luz seja repassado integralmente à administração do município. Antes, parte desse valor ficava com a EDP, a título de taxa de serviço. Sobre isso, a EDP disse que está sendo analisada pelos assessores jurídicos.

Já sobre a reclamação dos moradores, a Prefeitura de Poá informou que a Rua Chile recebeu serviços de iluminação recentemente, porém uma equipe vai ao local nesta segunda-feira (27) para verificar a situação relatada, assim como também irá na Rua Uruaçu. A administração municipal disse ainda que a cidade conta com canais diretos em que a população pode fazer a solicitação em relação à iluminação, por meio do programa Poá Mais Luz. O telefone é para este serviço o 0800 591 0459 e tem também o aplicativo Poá IP, e ainda o site da Prefeitura.

Sobre a insegurança dos moradores, a produção do Diário TV pediu posição para a polícia militar, mas ainda não houve retorno.

